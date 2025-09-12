Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Доннарумма объяснил переход в Ман Сити. На это повлиял один фактор
Англия
12 сентября 2025, 08:26
Доннарумма объяснил переход в Ман Сити. На это повлиял один фактор

Итальянец отметил тренера «горожан» Пепа Гвардиолу

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма объяснил свой переход из ПСЖ в расположение Манчестер Сити. Итальянец выделил один немаловажный фактор.

«Я думаю, его история говорит сама за себя. Тот факт, что Пеп хотел видеть меня здесь, повод для гордости. Это невероятные эмоции. Работать под его руководством – лучшее, что может произойти с футболистом. Я не могу дождаться момента, чтобы выйти на поле под его наблюдением. Я уверен, что он мне очень поможет, и мы вместе добьемся больших успехов как в этом сезоне, так и в будущем.

Это новая глава в моей жизни и карьере. Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге, ведь это самая лучшая лига мира. Для игрока переход сюда – вершина карьеры, поэтому я очень рад быть здесь. Я готов выйти на поле в составе клуба, который так сильно хотел меня подписать, и надеюсь отблагодарить за это доверие», – сказал голкипер.

В прошлом сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 47 матчей на клубном уровне, из которых 17 стали сухими, пропустил 43 гола. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Джанлуиджи Доннарумма Манчестер Сити Английская Премьер-лига Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Манчестер Сити
