ФОТО. Доннарумма провел первую тренировку в составе Манчестер Сити

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма провел первую тренировку в составе «Манчестер Сити».

Вернувшись из сборной Италии, 26-летний футболист провел первую тренировку в качестве футболиста «горожан» после трансфера из «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 47 матчей на клубном уровне, из которых 17 стали сухими, пропустил 43 гола. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

ФОТО. Первая тренировка Доннаруммы в «Манчестер Сити»:

Манчестер Сити. Джанлуиджи Доннарумма