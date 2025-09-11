ФОТО. Доннарумма провел первую тренировку в составе Манчестер Сити
Итальянский голкипер присоединился к «горожанам»
Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма провел первую тренировку в составе «Манчестер Сити».
Вернувшись из сборной Италии, 26-летний футболист провел первую тренировку в качестве футболиста «горожан» после трансфера из «ПСЖ».
В прошедшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 47 матчей на клубном уровне, из которых 17 стали сухими, пропустил 43 гола. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
ФОТО. Первая тренировка Доннаруммы в «Манчестер Сити»:
