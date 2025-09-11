ФОТО. Доннарумма провел первую тренировку в составе Манчестер Сити

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
11 сентября 2025, 23:47 | Обновлено 11 сентября 2025, 23:51
Итальянский голкипер присоединился к «горожанам»

Манчестер Сити. Джанлуиджи Доннарумма

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма провел первую тренировку в составе «Манчестер Сити».

Вернувшись из сборной Италии, 26-летний футболист провел первую тренировку в качестве футболиста «горожан» после трансфера из «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 47 матчей на клубном уровне, из которых 17 стали сухими, пропустил 43 гола. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

ФОТО. Первая тренировка Доннаруммы в «Манчестер Сити»:

Манчестер Сити. Джанлуиджи Доннарумма
Манчестер Сити. Джанлуиджи Доннарумма
