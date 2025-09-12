Андрей ГАВРЮШОВ: «Мне не стыдно за мою команду»

В поединке шестого тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Левый Берег». Результат матча прокомментировал наставник «Левого Берега» Андрей Гаврюшов.

«Футбол настолько разнообразен. Мы же не знаем, что будет там или в первом, или во втором тайме. Досадное поражение. Я отдам своим игрокам должное, что они до последнего сражались. Всё решила на поле реализация. Если у тебя такой процент контроля мяча – надо забивать. Надо забивать, потому что ты постоянно обнажен, ты постоянно смотришь назад, потому что есть простор у соперника. Я видел по сопернику, что они хорошо к нам готовились. Стандарт решил нашу судьбу. Такое нужно пережить. Мне не стыдно за мою команду, за действия, но, к сожалению, нужно работать. Мы от ребят требуем высокий прессинг. Постоянно сидеть на ногах, но надо, чтобы силы потом не покидали тебя, нужно забивать.

Незабитый Дедухом пенальти? Это футбол, ну что тут сделаешь? У меня была мысль, может поменять, дать форварду пробить. Это я не могу подсказывать, это решение футболистов. Но Дедух у нас наш пенальтист, и он номер один по пенальти.

Оправдали ли ожидания вышедшие на замену игроки? Оправдали. А почему нет? Они прибавили в скорости прибавили в этих острых моментах. Может, от них я ожидаю большего в плане последнего удара. Вот если ты находишь позицию на поле удачную, ну надо заходить в штрафную, заострять, брать на себя ответственность и бить. Может, этого не хватило», – сказал Андрей Гаврюшов.