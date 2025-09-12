Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ГАВРЮШОВ: «Мне не стыдно за мою команду»
Украина. Первая лига
12 сентября 2025, 17:49 |
236
0

Андрей ГАВРЮШОВ: «Мне не стыдно за мою команду»

Главный тренер «Левого Берега» прокомментировал поражение в матче с ФК «Феникс-Мариуполь»

12 сентября 2025, 17:49 |
236
0
Андрей ГАВРЮШОВ: «Мне не стыдно за мою команду»
ФК Левый Берег. Андрей Гаврюшов

В поединке шестого тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Левый Берег». Результат матча прокомментировал наставник «Левого Берега» Андрей Гаврюшов.

«Футбол настолько разнообразен. Мы же не знаем, что будет там или в первом, или во втором тайме. Досадное поражение. Я отдам своим игрокам должное, что они до последнего сражались. Всё решила на поле реализация. Если у тебя такой процент контроля мяча – надо забивать. Надо забивать, потому что ты постоянно обнажен, ты постоянно смотришь назад, потому что есть простор у соперника. Я видел по сопернику, что они хорошо к нам готовились. Стандарт решил нашу судьбу. Такое нужно пережить. Мне не стыдно за мою команду, за действия, но, к сожалению, нужно работать. Мы от ребят требуем высокий прессинг. Постоянно сидеть на ногах, но надо, чтобы силы потом не покидали тебя, нужно забивать.

Незабитый Дедухом пенальти? Это футбол, ну что тут сделаешь? У меня была мысль, может поменять, дать форварду пробить. Это я не могу подсказывать, это решение футболистов. Но Дедух у нас наш пенальтист, и он номер один по пенальти.

Оправдали ли ожидания вышедшие на замену игроки? Оправдали. А почему нет? Они прибавили в скорости прибавили в этих острых моментах. Может, от них я ожидаю большего в плане последнего удара. Вот если ты находишь позицию на поле удачную, ну надо заходить в штрафную, заострять, брать на себя ответственность и бить. Может, этого не хватило», – сказал Андрей Гаврюшов.

По теме:
Кто самый сильный? Игроки Динамо узнали свой рейтинг в футбольной игре
Буковина – Чернигов – 4:1. Хет-трик Бойчука. Видео голов и обзор матча
Нестеренко пояснил первую победу во главе Александрии в УПЛ
Максим Фещук чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Левый Берег Киев Феникс-Мариуполь Андрей Гаврюшов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
Другие виды | 12 сентября 2025, 04:45 3
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник

Сразу три украинки будут бороться за выход в финал

Гасперини принял решение по Довбику. Новая роль для украинца
Футбол | 12 сентября 2025, 11:06 10
Гасперини принял решение по Довбику. Новая роль для украинца
Гасперини принял решение по Довбику. Новая роль для украинца

Артем Довбик будет пытаться помочь команде со скамьи запасных

«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
Бокс | 12.09.2025, 05:15
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
Спасибо, Испания. Украина – в полуфинале Евролиги, возможный соперник – рб
Футбол | 12.09.2025, 18:10
Спасибо, Испания. Украина – в полуфинале Евролиги, возможный соперник – рб
Спасибо, Испания. Украина – в полуфинале Евролиги, возможный соперник – рб
Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро
Футбол | 11.09.2025, 19:21
Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро
Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 3
Футбол
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 7
Бокс
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
12.09.2025, 06:44
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
10.09.2025, 23:59 5
Футбол
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
11.09.2025, 00:32 1
Бокс
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
10.09.2025, 20:06 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем