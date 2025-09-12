Скандал в Реале. Хаби Алонсо выгнал звездного футболиста из-за конфликта

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо выгнал из тренировки звездного немецкого защитника Антонио Рюдигера. Об этом сообщили несколько испанских источников.

Во время тренировочных занятий 32-летний футболист слишком жестко сыграл против вингера Винисиуса Жуниора. Этот эпизод не понравился бразильскому игроку, который толкнул своего одноклубника.

Наставник королевского клуба принял решение отправить Рюдигера домой, чтобы погасить конфликт. «Ты свободен, до свидания», – сказал испанский специалист защитнику и попросил того покинуть клубную базу.

По информации авторитетного инсайдера Хосе Луиса Диаса, Антонио пришлось извиниться перед партнерами и лично Винисиусом, так как он первым не сумел сдержать эмоций.

Контракт Рюдигера истекает в июне следующего года, однако «Реал» не планирует продлевать сотрудничество с опытным футболистом. «Сливочные» недовольны игровой формой защитника, но не смогли от него избавиться во время летнего трансферного окна из-за высокой зарплаты.