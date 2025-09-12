В ночь с 1 на 2 сентября 2025 года «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

Футболист долгое время не мог прибыть в расположение клуба и примерить на себе новую форму, так как находился в лагере национальной сборной Украины.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро, а его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2026 года.

ВИДЕО. Первые слова Александра Зинченко в «Ноттингем Форест»: