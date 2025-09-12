Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Первые слова Александра Зинченко в Ноттингем Форест
Англия
12 сентября 2025, 15:54 |
715
0

ВИДЕО. Первые слова Александра Зинченко в Ноттингем Форест

Украинский защитник присоединился к «лесникам» на правах аренды

12 сентября 2025, 15:54 |
715
0
ВИДЕО. Первые слова Александра Зинченко в Ноттингем Форест
Ноттингем Форест. Александр Зинченко

В ночь с 1 на 2 сентября 2025 года «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

Футболист долгое время не мог прибыть в расположение клуба и примерить на себе новую форму, так как находился в лагере национальной сборной Украины.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро, а его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2026 года.

ВИДЕО. Первые слова Александра Зинченко в «Ноттингем Форест»:

По теме:
Тренер Ньюкасла впервые прокомментировал скандал с Исаком
Арне Слот повторил уникальное достижение Фергюсона в Премьер-лиге
Дебют многомиллионного новичка Ньюкасла откладывается. Всему виной травма
видео Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Бокс | 12 сентября 2025, 03:30 7
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес

Александр ставит на американца

ВИДЕО. Роскошный Цара. Лидер Александрии оформил дубль
Футбол | 12 сентября 2025, 17:03 0
ВИДЕО. Роскошный Цара. Лидер Александрии оформил дубль
ВИДЕО. Роскошный Цара. Лидер Александрии оформил дубль

Теди забил дальним ударом

Украина – Доминикана – 1:0. Первое очко: Орлов разгромил лидера соперников
Теннис | 12.09.2025, 12:43
Украина – Доминикана – 1:0. Первое очко: Орлов разгромил лидера соперников
Украина – Доминикана – 1:0. Первое очко: Орлов разгромил лидера соперников
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Футбол | 12.09.2025, 07:42
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Бокс | 12.09.2025, 00:21
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
10.09.2025, 20:06 9
Футбол
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
12.09.2025, 04:01 5
Футбол
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
11.09.2025, 13:13 4
Футбол
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем