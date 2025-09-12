Александрия-2 – Черноморец-2 – 1:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор
«Александрия-2» не воспользовалась шансом возглавить турнирную таблицу группы Б
Во Второй лиге состоялись матчи седьмого тура. «Александрия-2» на своем поле сыграла вничью с «Черноморцем-2».
В случае победы, «Александрия-2» могла стать единоличным лидером турнирной таблицы группы Б Второ лиги. Но команда пропустила первой. На 59-й минуте Александр Пшеничнюк вывел «Черноморец-2» вперед.
«Александрия-2» отыгралась через 10 минут. Автором гола стал Владислав Шаповалов. Больше забитых мячей зрители в этом матче не увидели.
Вторая лига. 7-й тур, 8 сентября
Александрия-2 – Черноморец-2 – 1:1
Голы: Шаповалов, 69 – Пшеничнюк, 59
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
