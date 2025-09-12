Александрия-2 – Черноморец-2 – 1:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор

Во Второй лиге состоялись матчи седьмого тура. «Александрия-2» на своем поле сыграла вничью с «Черноморцем-2».

В случае победы, «Александрия-2» могла стать единоличным лидером турнирной таблицы группы Б Второ лиги. Но команда пропустила первой. На 59-й минуте Александр Пшеничнюк вывел «Черноморец-2» вперед.

«Александрия-2» отыгралась через 10 минут. Автором гола стал Владислав Шаповалов. Больше забитых мячей зрители в этом матче не увидели.

Вторая лига. 7-й тур, 8 сентября

Александрия-2 – Черноморец-2 – 1:1

Голы: Шаповалов, 69 – Пшеничнюк, 59

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча