Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия-2 – Черноморец-2 – 1:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор
Вторая лига
Александрия-2
08.09.2025 13:30 – FT 1 : 1
Черноморец-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
12 сентября 2025, 15:29 | Обновлено 12 сентября 2025, 15:30
46
0

Александрия-2 – Черноморец-2 – 1:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор

«Александрия-2» не воспользовалась шансом возглавить турнирную таблицу группы Б

12 сентября 2025, 15:29 | Обновлено 12 сентября 2025, 15:30
46
0
Александрия-2 – Черноморец-2 – 1:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор
ФК Александрия

Во Второй лиге состоялись матчи седьмого тура. «Александрия-2» на своем поле сыграла вничью с «Черноморцем-2».

В случае победы, «Александрия-2» могла стать единоличным лидером турнирной таблицы группы Б Второ лиги. Но команда пропустила первой. На 59-й минуте Александр Пшеничнюк вывел «Черноморец-2» вперед.

«Александрия-2» отыгралась через 10 минут. Автором гола стал Владислав Шаповалов. Больше забитых мячей зрители в этом матче не увидели.

Вторая лига. 7-й тур, 8 сентября

Александрия-2 – Черноморец-2 – 1:1

Голы: Шаповалов, 69 – Пшеничнюк, 59

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шаповалов (Александрия-2).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пшеничнюк (Черноморец-2).
По теме:
ВИДЕО. Бодрый старт Александрии. Цара наказал за ошибку
ЧМ по волейболу. Хозяева потерпели разгромное поражение в стартовом матче
Первая лига. Подолье и Пробой разделили очки
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Александрия-2 Черноморец-2 Одесса
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
Другие виды | 12 сентября 2025, 04:45 3
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник

Сразу три украинки будут бороться за выход в финал

Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро
Футбол | 11 сентября 2025, 19:21 3
Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро
Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро

Кирилл Дигтярь может покинуть «Металлист»

Звезда сборной Украины рискует пропустить матч против Испании в Евролиге
Футбол | 12.09.2025, 15:43
Звезда сборной Украины рискует пропустить матч против Испании в Евролиге
Звезда сборной Украины рискует пропустить матч против Испании в Евролиге
Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
Футбол | 12.09.2025, 10:10
Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Бокс | 12.09.2025, 03:30
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 18
Футбол
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
10.09.2025, 23:06 1
Бокс
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
12.09.2025, 06:44
Бокс
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 4
Бокс
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем