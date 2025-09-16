ГВАРДИОЛА о вратарях: «Не требую от Доннаруммы то, что делал Эдерсон»

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола высказался о ситуации с вратарями – за статус первого номер теперь соперничают Джанлуиджи Доннарумма и Джеймс Траффорд.

Команду покинул многолетний первый номер Эдерсон, а вместо него подписали Джанлуиджи Доннарумму.

«Эдерсон – особенный игрок для Манчестер Сити. Но таково было наше общее решение. Он выиграл все с нами и теперь открыл новый этап в карьере».

«От Доннаруммы я не буду требовать то, что требовал от Эдерсона. Это разные вратари. У Джанлуиджи большой опыт, он выступал в топ-матчах, на последних этапах турниров».

«Конечно, он будет пропускать голы, как и любой вратарь, но мы поможем ему освоиться», – сказал Гвардиола.

В первом матче Доннарумма помог обыграть Манчестер Юнайтед со счетом 3:0, отразив два удара.