ФОТО. Бразильцы провели первую тренировку с Шахтером
Изаки Силва и Лука Мейреллиш уже работают с командой
28 августа 2025 года донецкий «Шахтер» подписал двух бразильских футболистов: полузащитника Изаки Силву и нападающего Луку Мейреллиша.
Футболисты долгое время не могли присоединиться к тренировочному процессу «горняков», так как находились в лагере сборной Бразилии U-20.
12 сентября 2025 года игроки наконец провели первую тренировку с новыми одноклубниками.
По итогам 4 туров УПЛ «горняки» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков в 4 матчах чемпионата Украины.
Уже 13 сентября «горняки» в рамках Украинской Премьер-лиги встретятся с «Металлистом 1925».
ФОТО. Бразильцы провели первую тренировку с Шахтером
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр ставит на американца
Поединок состоится 12 сентября и начнется в 21:45 по Киеву