28 августа 2025 года донецкий «Шахтер» подписал двух бразильских футболистов: полузащитника Изаки Силву и нападающего Луку Мейреллиша.

Футболисты долгое время не могли присоединиться к тренировочному процессу «горняков», так как находились в лагере сборной Бразилии U-20.

12 сентября 2025 года игроки наконец провели первую тренировку с новыми одноклубниками.

По итогам 4 туров УПЛ «горняки» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков в 4 матчах чемпионата Украины.

Уже 13 сентября «горняки» в рамках Украинской Премьер-лиги встретятся с «Металлистом 1925».

ФОТО. Бразильцы провели первую тренировку с Шахтером