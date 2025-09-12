Бражко про хейт фанов: «Я это не воспринимаю. Сам знаю, когда плохо играю»
Игрок Динамо больше не реагирует на хейт
Хавбек Динамо Владимир Бражко признал, что ранее часто читал комментарии фанов в интернете, однако в последнее время перестал это делать и не обращает внимание на хейт.
«Честно говоря, раньше много читал комментариев в интернете про себя после матчей. У других людей есть свое мнение, это может быть, но я это не воспринимаю».
«Если плохо сыграл, то я сам знаю, что плохо сыграл. Не хочу загонять себя в яму психологическую», – сказал Бражко.
Бражко в нынешнем сезоне провел 10 матчей и забил 1 гол.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Допинг мог попасть в кровь Михаила в лагере сборной Украины
Накануне матча с «горняками» Александр Мартынюк дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua