Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бражко про хейт фанов: «Я это не воспринимаю. Сам знаю, когда плохо играю»
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 15:15 | Обновлено 12 сентября 2025, 15:27
Игрок Динамо больше не реагирует на хейт

ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Хавбек Динамо Владимир Бражко признал, что ранее часто читал комментарии фанов в интернете, однако в последнее время перестал это делать и не обращает внимание на хейт.

«Честно говоря, раньше много читал комментариев в интернете про себя после матчей. У других людей есть свое мнение, это может быть, но я это не воспринимаю».

«Если плохо сыграл, то я сам знаю, что плохо сыграл. Не хочу загонять себя в яму психологическую», – сказал Бражко.

Бражко в нынешнем сезоне провел 10 матчей и забил 1 гол.

По теме:
ВИДЕО. Бодрый старт Александрии. Цара наказал за ошибку
Александрия-2 – Черноморец-2 – 1:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор
Первая лига. Подолье и Пробой разделили очки
Динамо Киев Владимир Бражко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: YouTube
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BVE
Ти можеш як завгодно до цього ставитися, але футбол існує для глядачів і вони мають повне право висловлювати свої думки про твою гру,- подобається тобі це чи ні
Ответить
+1
STAH
Хай-но спробує щось таке ляпнути в Англійській премєр лізі, не захейтять - зацькують як поганого пса
Ответить
0
