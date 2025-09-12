Артем РЫБАК: «В будущем хочу дорасти до первой команды Барселоны»
Артем Рыбак поделился эмоциями после победного гола в финале КЧМ
Украинский вундеркинд каталонской Барселоны Артем Рыбак поделился эмоциями после победного гола в финале клубного чемпионата мира U-18.
– Какие в общем эмоции после этого гола и победы? Что после победы говорили партнёры по команде?
– Замечательные эмоции, очень рад помочь команде и забить важный гол в таком финале.
После игры все приветствовали друг друга и были очень счастливы, что победили. Турнир очень сильный, достойные соперники, и все в команде приложили усилия к этой победе.
– Как тренеры «Ла Масии» оценивают твой прогресс за годы в клубе? Как бы оценил его сам?
– За тренеров сказать не могу, нужно их спрашивать. От себя все очень нравится, и чувствую, что во многих аспектах игры за эти годы добавил.
– Какие планы, мечты и амбиции на будущее – и ближайшее, и на карьеру в целом?
– Ближайшие планы: хорошо выступить в чемпионате с клубом и добиться хороших результатов со сборной. В будущем хочу дорасти до первой команды. И мечтаю с ней завоевать как можно больше трофеев, – сказал Рыбак.
На нашем сайте доступно видео победного гола Артема Рыбака в финале клубного чемпионата мира U-18.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец – о возможном бое Александра в Украине
Допинг мог попасть в кровь Михаила в лагере сборной Украины