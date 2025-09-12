Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем РЫБАК: «В будущем хочу дорасти до первой команды Барселоны»
Испания
12 сентября 2025, 11:32 |
512
0

Артем РЫБАК: «В будущем хочу дорасти до первой команды Барселоны»

Артем Рыбак поделился эмоциями после победного гола в финале КЧМ

12 сентября 2025, 11:32 |
512
0
Артем РЫБАК: «В будущем хочу дорасти до первой команды Барселоны»
ФК Барселона. Артем Рыбак

Украинский вундеркинд каталонской Барселоны Артем Рыбак поделился эмоциями после победного гола в финале клубного чемпионата мира U-18.

– Какие в общем эмоции после этого гола и победы? Что после победы говорили партнёры по команде?

– Замечательные эмоции, очень рад помочь команде и забить важный гол в таком финале.

После игры все приветствовали друг друга и были очень счастливы, что победили. Турнир очень сильный, достойные соперники, и все в команде приложили усилия к этой победе.

– Как тренеры «Ла Масии» оценивают твой прогресс за годы в клубе? Как бы оценил его сам?

– За тренеров сказать не могу, нужно их спрашивать. От себя все очень нравится, и чувствую, что во многих аспектах игры за эти годы добавил.

– Какие планы, мечты и амбиции на будущее – и ближайшее, и на карьеру в целом?

– Ближайшие планы: хорошо выступить в чемпионате с клубом и добиться хороших результатов со сборной. В будущем хочу дорасти до первой команды. И мечтаю с ней завоевать как можно больше трофеев, – сказал Рыбак.

На нашем сайте доступно видео победного гола Артема Рыбака в финале клубного чемпионата мира U-18.

По теме:
Севилья – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
Жирона провела тренировку с Ванатом и Крапивцовым, но без Цыганкова
Артем Рыбак Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Бокс | 12 сентября 2025, 08:25 3
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»

Британец – о возможном бое Александра в Украине

Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Футбол | 12 сентября 2025, 07:42 46
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика

Допинг мог попасть в кровь Михаила в лагере сборной Украины

Милевский обвинил звезду сборной Украины в фиаско против Азербайджана
Футбол | 12.09.2025, 05:51
Милевский обвинил звезду сборной Украины в фиаско против Азербайджана
Милевский обвинил звезду сборной Украины в фиаско против Азербайджана
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Футбол | 11.09.2025, 13:13
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Бенфика – Санта-Клара. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 12.09.2025, 12:26
Бенфика – Санта-Клара. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Бенфика – Санта-Клара. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 18
Футбол
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 61
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 7
Бокс
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
10.09.2025, 17:15 4
Футбол
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
10.09.2025, 23:42 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем