Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги конференций. Где Шахтер и Динамо?

28 августа были сыграны решающие матчи квалификации Лиги конференций, по итогам которых определились все 36 участников турнира в сезоне 2025/26. Аналитическая система Opta оценила шансы команд на победу и выбрала главных фаворитов в нынешней кампании.

Главным претендентом на триумф считается английский «Кристал Пэлас», который занял лишь 12 место в чемпионате, однако выиграл Кубок и Суперкубок страны. Шансы подопечных Оливера Гласнера на триумф составляют 34,1%.

Суперкомпьютер считает, что соперниками английской команды в борьбе за титул станут итальянская «Фиорентина» (11,2%), французский «Страсбург» (9,9%), испанский «Райо Вальекано» (9,4%) и донецкий «Шахтер» (6,4).

Еще один представитель Украинской Премьер-лиги – киевское «Динамо» – разместилось на 21-й позиции. Шансы «бело-синих» на триумф составляют всего 0,5%.

Первый тур Лиги конференций стартует 2 октября. Подопечные Александра Шовковского на номинально домашней арене сыграют против главных фаворитов турнира – «Кристал Пэлас». Соперником «Шахтера» станет шотландский «Абердин».

Шансы команд на победу в Лиге конференций (по версии Opta):