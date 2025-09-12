Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги конференций. Где Шахтер и Динамо?
Лига конференций
12 сентября 2025, 04:09 |
317
0

Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги конференций. Где Шахтер и Динамо?

Главным претендентом на титул считается английский «Кристал Пэлас»

12 сентября 2025, 04:09 |
317
0
Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги конференций. Где Шахтер и Динамо?
ФК Кристал Пэлас

28 августа были сыграны решающие матчи квалификации Лиги конференций, по итогам которых определились все 36 участников турнира в сезоне 2025/26. Аналитическая система Opta оценила шансы команд на победу и выбрала главных фаворитов в нынешней кампании.

Главным претендентом на триумф считается английский «Кристал Пэлас», который занял лишь 12 место в чемпионате, однако выиграл Кубок и Суперкубок страны. Шансы подопечных Оливера Гласнера на триумф составляют 34,1%.

Суперкомпьютер считает, что соперниками английской команды в борьбе за титул станут итальянская «Фиорентина» (11,2%), французский «Страсбург» (9,9%), испанский «Райо Вальекано» (9,4%) и донецкий «Шахтер» (6,4).

Еще один представитель Украинской Премьер-лиги – киевское «Динамо» – разместилось на 21-й позиции. Шансы «бело-синих» на триумф составляют всего 0,5%.

Первый тур Лиги конференций стартует 2 октября. Подопечные Александра Шовковского на номинально домашней арене сыграют против главных фаворитов турнира – «Кристал Пэлас». Соперником «Шахтера» станет шотландский «Абердин».

Шансы команд на победу в Лиге конференций (по версии Opta):

По теме:
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
ФОТО. Роскошный отдых футболиста Шахтера в горах. С огненной блондинкой
Известный украинский клуб проиграл апелляцию в Спортивном суде Лозанны
Лига конференций Кристал Пэлас Фиорентина Страсбург Райо Вальекано Шахтер Донецк Динамо Киев Opta
Николай Титюк Источник: Opta
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Футбол | 11 сентября 2025, 08:30 28
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение

Георгий Бущан мог вернуться в Киев

Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Футбол | 11 сентября 2025, 11:26 11
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины

Илья решил закрыть комментарии в Instagram

Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Футбол | 11.09.2025, 09:24
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило своего форварда в Работнички
Футбол | 11.09.2025, 21:32
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило своего форварда в Работнички
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило своего форварда в Работнички
Лунину и Куртуа приготовиться. У Реала большие планы на вратаря
Футбол | 12.09.2025, 04:38
Лунину и Куртуа приготовиться. У Реала большие планы на вратаря
Лунину и Куртуа приготовиться. У Реала большие планы на вратаря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
10.09.2025, 20:06 9
Футбол
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
10.09.2025, 00:02
Бокс
В Купянске погиб боец, который в 2021-м был чемпионом мира
В Купянске погиб боец, который в 2021-м был чемпионом мира
10.09.2025, 20:57 3
Война
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 2
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 9
Футбол
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
10.09.2025, 04:21 1
Бокс
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 61
Футбол
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
10.09.2025, 23:42 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем