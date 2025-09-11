Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Ман Юнайтед перебрался в команду с тремя украинцами
Турция
11 сентября 2025, 22:58 | Обновлено 11 сентября 2025, 22:59
289
2

ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Ман Юнайтед перебрался в команду с тремя украинцами

Андре Онана стал игроком «Трабзонспора»

11 сентября 2025, 22:58 | Обновлено 11 сентября 2025, 22:59
289
2
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Ман Юнайтед перебрался в команду с тремя украинцами
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Камерунский голкипер Андре Онана перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Трабзонспор». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

28-летний футболист присоединился к «Трабзонспору» на правах годичной аренды без права выкупа.

В прошедшем сезоне Андре Онана провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 11 из которых стали сухими, пропустил 65 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В составе «Трабзонспора» выступают три украинца: защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и нападающий Даниил Сикан.

Ранее сообщалось о том, что Андре Онана продолжит карьеру в чемпионате Турции.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ляпорт вернулся в Атлетик Бильбао
Он приезжал в Украину. Вересу не удалось подписать воспитанника Шальке
СРНА: «Кевин перейдет в один из топ-клубов в течение следующих двух лет»
Андре Онана чемпионат Турции по футболу аренда игрока трансферы трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед Трабзонспор Даниил Сикан Александр Зубков Арсений Батагов
Даниил Кирияка Источник: ФК Трабзонспор
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Футбол | 11 сентября 2025, 10:26 7
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ

Олег Федорчук дал расклад на предстоящий тур в украинской Премьер-лиге

Евролига. Женская сборная Украины перестреляла Италию и вышла в полуфинал
Футбол | 11 сентября 2025, 20:34 1
Евролига. Женская сборная Украины перестреляла Италию и вышла в полуфинал
Евролига. Женская сборная Украины перестреляла Италию и вышла в полуфинал

Подопечные Юрия Клименко успешно стартовали на турнире

Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Футбол | 11.09.2025, 13:13
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Футбол | 11.09.2025, 11:26
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
Футбол | 11.09.2025, 18:17
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Сікан щось знав і захотів звалити в оренду
Ответить
0
umnuy2
вот это пике вниз
Ответить
0
Популярные новости
Ребров высказался о пенальти в матче квалификации ЧМ Азербайджан – Украина
Ребров высказался о пенальти в матче квалификации ЧМ Азербайджан – Украина
09.09.2025, 21:52 2
Футбол
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 18
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
10.09.2025, 05:36 1
Бокс
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 61
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 9
Футбол
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем