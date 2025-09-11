ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Ман Юнайтед перебрался в команду с тремя украинцами
Андре Онана стал игроком «Трабзонспора»
Камерунский голкипер Андре Онана перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Трабзонспор». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
28-летний футболист присоединился к «Трабзонспору» на правах годичной аренды без права выкупа.
В прошедшем сезоне Андре Онана провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 11 из которых стали сухими, пропустил 65 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
В составе «Трабзонспора» выступают три украинца: защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и нападающий Даниил Сикан.
Ранее сообщалось о том, что Андре Онана продолжит карьеру в чемпионате Турции.
One Tap ➡️ New Challenge pic.twitter.com/dlvDcf1Giu— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 11, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Федорчук дал расклад на предстоящий тур в украинской Премьер-лиге
Подопечные Юрия Клименко успешно стартовали на турнире