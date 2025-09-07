Андре Онана продолжит карьеру в чемпионате Турции. Романо подтвердил
Камерунский футболист присоединится к «Трабзонспору»
Камерунский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана продолжит карьеру в «Трабзонспоре». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 29-летний футболист уже подписал контракт с турецким клубом. Формат сделки – бесплатная аренда без права выкупа.
В составе «Трабзонспора» выступают три украинца: защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и нападающий Даниил Сикан.
В прошедшем сезоне Андре Онана провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 11 из которых стали сухими, пропустил 65 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что защитник «Манчестер Юнайтед» привлекает внимание клубов Саудовской Аравии.
🚨🇹🇷 EXCLUSIVE: André Onana agrees to join Trabzonspor, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2025
All contracts are now signed on player side, waiting on counter approval from Trabzonspor and travel next week.
Deal done on loan from Manchester United as revealed on Saturday, no buy option or loan fee. pic.twitter.com/PvSSOGViJS
