Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андре Онана продолжит карьеру в чемпионате Турции. Романо подтвердил
Турция
07 сентября 2025, 20:28 |
841
1

Андре Онана продолжит карьеру в чемпионате Турции. Романо подтвердил

Камерунский футболист присоединится к «Трабзонспору»

07 сентября 2025, 20:28 |
841
1
Андре Онана продолжит карьеру в чемпионате Турции. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Камерунский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана продолжит карьеру в «Трабзонспоре». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний футболист уже подписал контракт с турецким клубом. Формат сделки – бесплатная аренда без права выкупа.

В составе «Трабзонспора» выступают три украинца: защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и нападающий Даниил Сикан.

В прошедшем сезоне Андре Онана провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 11 из которых стали сухими, пропустил 65 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Манчестер Юнайтед» привлекает внимание клубов Саудовской Аравии.

По теме:
Суркис давал втрое меньше. Хавбек из Косова был близок к контракту с Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Кимпембе перебрался в экзотический чемпионат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала четырех легионеров
Андре Онана Трабзонспор Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу Фабрицио Романо Даниил Сикан Александр Зубков Арсений Батагов
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сексапильная украинская журналистка зажгла в Instagram
Футбол | 07 сентября 2025, 17:29 6
ФОТО. Сексапильная украинская журналистка зажгла в Instagram
ФОТО. Сексапильная украинская журналистка зажгла в Instagram

Дарья Бондарь раздала немного красоты

Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ
Футбол | 06 сентября 2025, 21:17 11
Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ
Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ

Дарья Квиткова ответила «да»

Германия – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 07.09.2025, 20:22
Германия – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Германия – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
Бокс | 06.09.2025, 21:54
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой
Бокс | 07.09.2025, 03:22
«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой
«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DaVinci
50% проблем МЮ це було оце нещастя 
Ответить
+1
Популярные новости
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
06.09.2025, 04:08 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
06.09.2025, 00:07 14
Футбол
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 247
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 27
Война
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 35
Футбол
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем