Андре Онана продолжит карьеру в чемпионате Турции. Романо подтвердил

Камерунский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана продолжит карьеру в «Трабзонспоре». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний футболист уже подписал контракт с турецким клубом. Формат сделки – бесплатная аренда без права выкупа.

В составе «Трабзонспора» выступают три украинца: защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и нападающий Даниил Сикан.

В прошедшем сезоне Андре Онана провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 11 из которых стали сухими, пропустил 65 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Манчестер Юнайтед» привлекает внимание клубов Саудовской Аравии.