Наставник Ноттингема: «Зинченко не имеет права играть в следующем матче»

13 сентября состоится матч четвертого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Ноттингем».

Новый наставник гостевой команды Ангелос Постекоглу рассказал о состоянии своих подопечных и прокомментировал аренду защитника сборной Украины Александра Зинченко. 28-летний футболист не сможет сыграть в этом поединке, так как находится в аренде, а его контракт принадлежит «канонирам».

«Первые четыре игры мы проведём на выезде. Что есть, то есть. Ничего с этим не сделаешь. Сегодня я посмотрел наш домашний стадион, но какое-то время его не увижу.

Но это нормально. Каждый матч Премьер-лиги – это испытание. Нас ждет отличная игра. Микель Артета помог «Арсеналу» хорошо стартовать в чемпионате. Они, безусловно, усилились за лето. Они стали намного сильнее, чем были в прошлом сезоне.

У наших игроков все в порядке со здоровьем, за исключением Олы Айны, у которого возникли проблемы в национальной команде. Мы отправили его на обследование. Информация появится позже. Кроме того, Зинченко не имеет права играть в следующем матче – он арендован, а его контракт принадлежит как раз «Арсеналу», – сообщил Постекоглу.