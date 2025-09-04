Дебют Зинченко за Ноттингем придется отложить. Известна причина

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, который проведет сезон 2025/26 на правах аренды за «Ноттингем», не сможет выйти на поле в матче четвертого тура чемпионата Англии.

Согласно пункту 7,2 устава Премьер-лиги, арендованным игрокам запрещено играть против клуба, который владеет правами на футболиста. 13 сентября на стадионе «Emirates Stadium» встретятся «Арсенал» и «Нотттингем» – поэтому 28-летнему представителю Украины будет запрещено выходить на поле против «канониров».

В нынешнем сезоне защитник не проводил официальных матчей за «Арсенал», а последний раз играл в товарищеском поединке против испанского «Вильярреала» (6 августа).

Украинский футболист выступает за лондонский клуб с июля 2022 года, когда пришел из «Манчестер Сити» за 35 млн евро. В составе «канониров» сыграл 91 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.

«Ноттингем» набрал четыре балла в трех турах чемпионата и теперь занимает десятое место в турнирной таблице.