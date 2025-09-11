ФОТО. Девушка экс-игрока Шахтера поделилась откровенными снимками

Девушка футболиста «Фулхэма» Кевина, Ливия Рафаэлле, впечатлила своей новой фотосессией.

Ливия стремительно набирает популярность благодаря откровенным фото и идеальной фигуре.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Недавняя фотосессия в Дубаи вызвала бурю эмоций у почти 7 миллионов подписчиков — яркий купальник и роскошные формы стали настоящим хитом.

Ранее Ливия уже бывала в Украина, когда Кевин играл за «Шахтер», и активно поддерживала его на матчах.