11 сентября 2025, 22:22
ФОТО. Девушка экс-игрока Шахтера поделилась откровенными снимками

Девушка Кевина покоряет Дубаи

ФОТО. Девушка экс-игрока Шахтера поделилась откровенными снимками
Instagram. Ливия Рафаэлле, новая девушка Кевина

Девушка футболиста «Фулхэма» Кевина, Ливия Рафаэлле, впечатлила своей новой фотосессией.

Ливия стремительно набирает популярность благодаря откровенным фото и идеальной фигуре.

Недавняя фотосессия в Дубаи вызвала бурю эмоций у почти 7 миллионов подписчиков — яркий купальник и роскошные формы стали настоящим хитом.

Ранее Ливия уже бывала в Украина, когда Кевин играл за «Шахтер», и активно поддерживала его на матчах.

