  4. Ребров – худший тренер сборной Украины по проценту побед в 20+ матчах
Сборная УКРАИНЫ
11 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 11 сентября 2025, 20:07
Ребров – худший тренер сборной Украины по проценту побед в 20+ матчах

Сергей во главе «сине-желтых» выиграл только 10 из 28 поединков

Ребров – худший тренер сборной Украины по проценту побед в 20+ матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Тренер Сергей Ребров является менеджером с наименьшим процентом побед в 20+ матчах в истории сборной Украины – 35,7% (28 поединков, 10 побед).

Лучшим по этому показателю стал Михаил Фоменко (64,9%), который в 37 встречах во главе национальной команды одержал 24 победы.

Следующими в рейтинге расположились Алексей Михайличенко (57,1%: 21 матч, 12 побед), Андрей Шевченко (49%: 51 матч, 25 побед), Йожеф Сабо (47,1%: 34 матча, 16 побед), Олег Блохин (43,7%: 64 матча, 28 побед) и сам Ребров (35,7%: 28 матчей, 10 побед).

Сейчас Сергей занимает должность главного тренера сборной Украины 827 дней.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Світлана Яремчук
Шевченко ти дограєшся, що поїдеш в одному смітнику з Серьожою від свого футбольного замку. У всієї України оскома на цього донецького бездарного тренера, а ти далі його покриваєш. А біда підходить до Вас двох, ой підходить.
Ответить
+4
Xvalenok03
Фоменко - старая школа, а результат лучше всех молодых.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Макс Максов
І чому я не здивований...
Ответить
+3
murzziik
Да разве дело в тренере? Украина 27 в рейтинге чемпионатов Европы, Азербайджан 28. Вот Вам и результат. А вы все еще мыслите временами когда ракеты в космос запускали. Только нынешняя Украина к этому никакого отношения не имеет.
Ответить
+2
zaval1965
Порядна людина після всього цього хейту взяла речі і пішла.Серожа сидить поки вже не винесуть напевно.Ну ти же бачиш.що в тебе не виходить.Ну нахер ти ще більше заганяєш в прірву.
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Kubok-69
Вони взяв всіх нас, уболівальників, у заручники.
Ответить
+2
Istm
Тут колись лаяли "боягузливий" футбол Фоменка.  Ну як враження від сміливого "футболу" Реброва?
Ответить
+2
Lulinnha
В этом году у Азербайджана возможно и выиграют. С Исландией две ничьи. Французам просрут...
Статистка не особо поменяется у Реброва. 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Alex86 1
Убирайте.
Ответить
+2
DK2025
Прям таки водопад помоев (заказных) на Реброва. Скоро весь сайт ими засыпят?!
Ответить
+1
MaximusOne
Та тут і без статистики видно, що збірна Реброва не тяне.
Ответить
+1
Chemp83
Рєбров раб грошей йому начхати на вболівальників 
Ответить
+1
Перший Серед Рівних
Оце так сюрприз. 
Насправді найгірше не в всіх цих цифрах, відсотках і статистиці, а в тому, що ми спостерігаємо на футбольному полі уже два з лишнім роки.
Ответить
+1
An124_Ukr
Це чудо і надалі буде в мінус заганяти збірну 
Ответить
+1
DK1970
Найгірший тренер збірної в історії... на смітник 
Ответить
0
Любчик Гринчук
Цей рудий кордупель просто найгірший!!!!
Ответить
0
Перший Серед Рівних
При чому із цих перемог жодної по-справжньому яскравої (хіба що єдиний матч проти Бельгії в ЛН). В ці перемоги включені героїчні звитяги на останніх хвилинах з мінімальною перевагою або завдяки пенальті, над такими титанами світового футболу як Мальта, П.Македонія, Боснія, Зеландія.
Ответить
0
LexХХХ
Відчувалось навіть без статистики
Ответить
0
odiniznashih
А так хотели Реброва все.
Но тренер клуба и тренер сборной - это две большие разницы
Ответить
0
movkli
самий кращий Маркевич - жодної поразки)))
Ответить
0
