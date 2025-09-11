Ребров – худший тренер сборной Украины по проценту побед в 20+ матчах

Тренер Сергей Ребров является менеджером с наименьшим процентом побед в 20+ матчах в истории сборной Украины – 35,7% (28 поединков, 10 побед).

Лучшим по этому показателю стал Михаил Фоменко (64,9%), который в 37 встречах во главе национальной команды одержал 24 победы.

Следующими в рейтинге расположились Алексей Михайличенко (57,1%: 21 матч, 12 побед), Андрей Шевченко (49%: 51 матч, 25 побед), Йожеф Сабо (47,1%: 34 матча, 16 побед), Олег Блохин (43,7%: 64 матча, 28 побед) и сам Ребров (35,7%: 28 матчей, 10 побед).

Сейчас Сергей занимает должность главного тренера сборной Украины 827 дней.