Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Жена футболиста Черноморца опубликовала голый снимок

Дарья Габелок никого не стесняется...

Жена футболиста «Черноморца» Артема Габелка, Дарья Габелко, восхитила фото из салона красоты.

Дарья поделилась откровенным кадром из салона красоты.

На фото она позирует в белом полотенце, подчеркнув стройную фигуру и длинные ноги.

Красавица отметила, что посетила процедуру эндосферы, но главное внимание привлекла ее женственность и умение выглядеть эффектно в любой ситуации.

фото lifestyle девушки Черноморец Одесса Артем Габелок Первая лига Украины
Максим Лапченко Источник: Instagram
