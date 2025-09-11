ФОТО. Жена футболиста Черноморца опубликовала голый снимок

Жена футболиста «Черноморца» Артема Габелка, Дарья Габелко, восхитила фото из салона красоты.

Дарья поделилась откровенным кадром из салона красоты.

На фото она позирует в белом полотенце, подчеркнув стройную фигуру и длинные ноги.

Красавица отметила, что посетила процедуру эндосферы, но главное внимание привлекла ее женственность и умение выглядеть эффектно в любой ситуации.