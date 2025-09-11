Другие новости11 сентября 2025, 05:29 |
834
1
ФОТО. Жена футболиста Черноморца опубликовала голый снимок
Дарья Габелок никого не стесняется...
11 сентября 2025, 05:29 |
834
1
Жена футболиста «Черноморца» Артема Габелка, Дарья Габелко, восхитила фото из салона красоты.
Дарья поделилась откровенным кадром из салона красоты.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
На фото она позирует в белом полотенце, подчеркнув стройную фигуру и длинные ноги.
Красавица отметила, что посетила процедуру эндосферы, но главное внимание привлекла ее женственность и умение выглядеть эффектно в любой ситуации.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 сентября 2025, 01:27 3
В пятерку лучших входят: Ярмоленко, Ребров, Шацких, Шевченко, Цыганков
Футбол | 10 сентября 2025, 07:31 52
Тренер посоветовал набраться терпения
Футбол | 10.09.2025, 13:19
Футбол | 11.09.2025, 04:57
Футбол | 10.09.2025, 07:15
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Чорт і шо і з боку бантик
Популярные новости
09.09.2025, 04:10
09.09.2025, 20:59 448
10.09.2025, 05:36 1
09.09.2025, 17:17 26
09.09.2025, 17:40 72
09.09.2025, 21:20 20
09.09.2025, 07:10 8