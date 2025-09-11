Буяльский, забив 70-й гол, входит в топ-6 лучших бомбардиров Динамо в УПЛ
В пятерку лучших входят: Ярмоленко, Ребров, Шацких, Шевченко, Цыганков
Капитан «Динамо» Виталий Буяльский в матче 4-го тура УПЛ против «Полесья» (4:1) оформил дубль.
Полузащитник киевского клуба отпраздновал свой голевой юбилей – 70 голов в чемпионате Украины.
В составе «Динамо» хавбек забил 67 голов, а еще 3 мяча провел за ужгородскую «Говерлу».
Первый мяч в УПЛ Буяльский забил 21 сентября 2013 года за «Говерлу» в игре с «Арсеналом».
Виталий занимает 6-е место среди лучших бомбардиров «Динамо» в истории чемпионатов Украины.
В топ-5 входят: Андрей Ярмоленко, Сергей Ребров, Максим Шацких, Андрей Шевченко, Виктор Цыганков.
Лучшие бомбардиры Динамо в матчах чемпионатов Украины
