  4. Буяльский, забив 70-й гол, входит в топ-6 лучших бомбардиров Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 01:27 | Обновлено 11 сентября 2025, 01:42
Буяльский, забив 70-й гол, входит в топ-6 лучших бомбардиров Динамо в УПЛ

В пятерку лучших входят: Ярмоленко, Ребров, Шацких, Шевченко, Цыганков

ФК Динамо. Виталий Буяльский

Капитан «Динамо» Виталий Буяльский в матче 4-го тура УПЛ против «Полесья» (4:1) оформил дубль.

Полузащитник киевского клуба отпраздновал свой голевой юбилей – 70 голов в чемпионате Украины.

В составе «Динамо» хавбек забил 67 голов, а еще 3 мяча провел за ужгородскую «Говерлу».

Первый мяч в УПЛ Буяльский забил 21 сентября 2013 года за «Говерлу» в игре с «Арсеналом».

Виталий занимает 6-е место среди лучших бомбардиров «Динамо» в истории чемпионатов Украины.

В топ-5 входят: Андрей Ярмоленко, Сергей Ребров, Максим Шацких, Андрей Шевченко, Виктор Цыганков.

Лучшие бомбардиры Динамо в матчах чемпионатов Украины

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье статистика Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Максим Шацких Андрей Шевченко Виктор Цыганков лучший бомбардир бомбардиры
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Комментарии 1
Dynamo1927
Максим Шацьких в Динамо с июля 1999 года. Сразу как продали Шевченко 
