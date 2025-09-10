Матч между Венгрией и Португалией стал самым посещаемым в туре

Завершились очередные поединки отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в Европе.

Среди матчей, сыгранных 7–9 сентября, самым посещаемым стал поединок между сборными Венгрии и Португалии, который собрал более 61 тысячи зрителей.

Поединок между Польшей и Финляндией собрал почти 51 тысячу болельщиков.

Самая большая посещаемость отборочных матчей к чемпионату мира 2026 года в Европе (7-9 сентября)

61 473: Венгрия – Португалия

50 897: Польша – Финляндия

44 077: Грузия – Болгария

43 169: Германия – Северная Ирландия

40 150: Франция – Исландия

39 789: Сербия – Англия

32 059: Турция – Испания

31 172: Греция – Дания

24 605: Норвегия – Молдова

21 209: Хорватия – Черногория

16 568: Албания – Латвия

15 119: Бельгия – Казахстан