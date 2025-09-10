Матч между Венгрией и Португалией стал самым посещаемым в туре
Какие матчи в европейском отборочном туре (7-9 сентября) собрали наибольшее количество зрителей?
Завершились очередные поединки отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в Европе.
Среди матчей, сыгранных 7–9 сентября, самым посещаемым стал поединок между сборными Венгрии и Португалии, который собрал более 61 тысячи зрителей.
Поединок между Польшей и Финляндией собрал почти 51 тысячу болельщиков.
Самая большая посещаемость отборочных матчей к чемпионату мира 2026 года в Европе (7-9 сентября)
- 61 473: Венгрия – Португалия
- 50 897: Польша – Финляндия
- 44 077: Грузия – Болгария
- 43 169: Германия – Северная Ирландия
- 40 150: Франция – Исландия
- 39 789: Сербия – Англия
- 32 059: Турция – Испания
- 31 172: Греция – Дания
- 24 605: Норвегия – Молдова
- 21 209: Хорватия – Черногория
- 16 568: Албания – Латвия
- 15 119: Бельгия – Казахстан
