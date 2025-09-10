Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Матч между Венгрией и Португалией стал самым посещаемым в туре
10 сентября 2025, 20:52
Матч между Венгрией и Португалией стал самым посещаемым в туре

Какие матчи в европейском отборочном туре (7-9 сентября) собрали наибольшее количество зрителей?

Матч между Венгрией и Португалией стал самым посещаемым в туре
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились очередные поединки отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в Европе.

Среди матчей, сыгранных 7–9 сентября, самым посещаемым стал поединок между сборными Венгрии и Португалии, который собрал более 61 тысячи зрителей.

Поединок между Польшей и Финляндией собрал почти 51 тысячу болельщиков.

Самая большая посещаемость отборочных матчей к чемпионату мира 2026 года в Европе (7-9 сентября)

  • 61 473: Венгрия – Португалия
  • 50 897: Польша – Финляндия
  • 44 077: Грузия – Болгария
  • 43 169: Германия – Северная Ирландия
  • 40 150: Франция – Исландия
  • 39 789: Сербия – Англия
  • 32 059: Турция – Испания
  • 31 172: Греция – Дания
  • 24 605: Норвегия – Молдова
  • 21 209: Хорватия – Черногория
  • 16 568: Албания – Латвия
  • 15 119: Бельгия – Казахстан
