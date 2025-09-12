Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Реала может оказаться в Саудовской Аравии
Испания
12 сентября 2025, 23:39 |
284
0

Лидер Реала может оказаться в Саудовской Аравии

У Антонио Рюдигера есть шанс сменить клубную прописку

12 сентября 2025, 23:39 |
284
0
Лидер Реала может оказаться в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Немецкий центральный защитник Антонио Рюдигер может покинуть мадридский «Реал» летом 2026 года, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб не планирует продлевать контракт с 32-летним футболистом, соглашение которого рассчитано до завершения нынешнего сезона.

Отмечается, что игроком интересуются клубы Саудовской Аравии.

В сезоне 2024/25 Антонио Рюдигер провел 55 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. В нынешней кампании на счету немца только 1 поединок. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Антонио Рюдигер выбыл на 3 месяца из-за травмы бедра.

По теме:
Дуль Бергвейна и удаление вратаря. Аль-Иттихад победил в матче с 6 голами
Хаби АЛОНСО: «Я хочу быть оптимистом. Мы ждем его»
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Реала травмировался на 3 месяца
Антонио Рюдигер Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алексис Санчес дебютировал за Севилью и ассистом пяткой спас команду
Футбол | 13 сентября 2025, 00:15 0
Алексис Санчес дебютировал за Севилью и ассистом пяткой спас команду
Алексис Санчес дебютировал за Севилью и ассистом пяткой спас команду

Красно-белые вырвали ничью у Эльче в матче четвертого тура Ла Лиги 2025/26

ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
Другие виды | 12 сентября 2025, 04:45 3
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник

Сразу три украинки будут бороться за выход в финал

В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Бокс | 12.09.2025, 00:21
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
Футбол | 12.09.2025, 04:01
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
ЗИНЧЕНКО: «Я готов помочь Форест там, куда меня поставит тренер на поле»
Футбол | 12.09.2025, 20:57
ЗИНЧЕНКО: «Я готов помочь Форест там, куда меня поставит тренер на поле»
ЗИНЧЕНКО: «Я готов помочь Форест там, куда меня поставит тренер на поле»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
11.09.2025, 13:13 4
Футбол
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 74
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 8
Бокс
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
11.09.2025, 11:45 3
Футбол
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 3
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Очень хочу его победы, но этого не произойдет»
Майк ТАЙСОН: «Очень хочу его победы, но этого не произойдет»
12.09.2025, 05:33
Бокс
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
11.09.2025, 00:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем