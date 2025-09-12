Лидер Реала может оказаться в Саудовской Аравии

Немецкий центральный защитник Антонио Рюдигер может покинуть мадридский «Реал» летом 2026 года, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб не планирует продлевать контракт с 32-летним футболистом, соглашение которого рассчитано до завершения нынешнего сезона.

Отмечается, что игроком интересуются клубы Саудовской Аравии.

В сезоне 2024/25 Антонио Рюдигер провел 55 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. В нынешней кампании на счету немца только 1 поединок. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Антонио Рюдигер выбыл на 3 месяца из-за травмы бедра.