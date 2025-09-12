Лидер Реала может оказаться в Саудовской Аравии
У Антонио Рюдигера есть шанс сменить клубную прописку
Немецкий центральный защитник Антонио Рюдигер может покинуть мадридский «Реал» летом 2026 года, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб не планирует продлевать контракт с 32-летним футболистом, соглашение которого рассчитано до завершения нынешнего сезона.
Отмечается, что игроком интересуются клубы Саудовской Аравии.
В сезоне 2024/25 Антонио Рюдигер провел 55 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. В нынешней кампании на счету немца только 1 поединок. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Антонио Рюдигер выбыл на 3 месяца из-за травмы бедра.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Красно-белые вырвали ничью у Эльче в матче четвертого тура Ла Лиги 2025/26
Сразу три украинки будут бороться за выход в финал