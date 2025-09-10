СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 сентября

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 сентября 2025, 12:46 |
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 10 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:00 Финляндия – Грузия

Ggbet 1.47 – 2.87

21:00 Германия – Словения

Ggbet 1.14 – 6.62

ТЕННИС

13:00 Анастасия Соболева – Ханне Вандевинкель

Ggbet 2.04 – 1.71

ГАНДБОЛ

21:45 Магдебург – ПСЖ

Ggbet 1.36 – 11.30 – 4.56

