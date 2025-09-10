Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 13:19 |
Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной

Бывший футболист считает, что Андрей Шевченко не будет увольнять своего друга

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Во вторник, 9 сентября, состоялся матч второго тура квалификации к ЧМ-2026, в котором встретились команды Азербайджана и Украины. «Сине-желтые» не сумели одолеть соперника, несмотря на статус фаворита – поединок завершился со счетом 1:1.

Бывший футболист национальной сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал главного тренера Сергея Реброва и призвал наставника уйти в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды:

– Как думаете, Реброву следует идти в отставку после таких результатов и игры сборной?

– Я бы на месте Реброва уже давно убежал, будь я солидным. Однако он будет сидеть до последнего, пока не выгонят. А его не выгонят, потому что президент УАФ – его друг. Пусть сидят. Один сейчас уедет в Испанию, другой – в Лондон. Мы сыграли плохо, и все уехали за границу – вот почему у нас все сейчас так «классно».

– Ребров после матча сказал, что если бы знал, что два вингера (Цыганков и Гуцуляк, – прим) получат травмы, то вызвал бы Ярмоленко.

– Оправдания всегда найдутся. Думаю, когда счет стал 1:1, Ребров уже начал готовиться к пресс-конференции. В этой игре отговорка могла быть одна, если у команды было много моментов, но не забили. Однако моментов не было!

– Вот еще одна цитата Реброва: «Мы начали нагружать штрафную только в последние 15 минут – надо было это делать раньше».

– Не прострелы и подачи, а нагружать, значит? Если Ребров не знает, это хлеб для защитников. Кто у нас головой играть умеет, Довбик? Вы видели его в этом матче? У нас нет баскетболистов около двух метров в команде. Шапаренко не забьет головой, даже если рядом никого не будет.

Вместо того чтобы сказать, что мы вообще были никакие, Ребров говорит о малом количестве подач в штрафную. Не забывайте, что у нас нет Срны на фланге! После каждого матча нужно объяснять, почему мы так херово играем, но у нас игроки и тренеры только к позитиву привыкли, – считает Леоненко.

«Ми пробили дно!» Реакция фанов на матч сборной Украины с Азербайджаном
Запустили дважды по Японии. Сборная США провела репетицию мундиаля
ЛЕОНЕНКО: «Все игроки сборной – это пирожки ни с чем. Нас считают идиотами»
ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Украины по футболу Азербайджан - Украина Сергей Ребров Виктор Леоненко
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
mig3131
Звісно будуть сидіти, місця хороші , здобні та й відборів попереду до кінця життя .....
Ответить
+3
vbrjkf
Оце так підлизнув сирні А чому б не згадати Лужного?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
