МИЛЕВСКИЙ: «Как он уезжал из сборной Украины? С него пылинки сдувают»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
22 сентября 2025, 22:38 | Обновлено 22 сентября 2025, 23:02
1812
0

Артем – о главных проблемах сборной

Instagram. Артем Милевский

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский озвучил гривны проблемы «сине-желтой» команды.

«Смотрел, как Цыганков уезжал из сборной. Подъехал автобус Мерседес, ему несут чемоданы, сажают в машину, отвозят в аэропорт, пылинки с него сдувают! Это все хорошо, уровень организации топ, ну а на поле что?! Мы в свое время сами добирались на базу в Конча-Заспу, бывало, что и за свои деньги. Никто за нами чемоданы не таскал, но мы выходили и боролись за сборную.

А сейчас сборы в Марбелье, еще где-то. Такое ощущение, что сборная мира собирается. Так выйдите и покажите хоть что-то на поле! У нас люди в Роме играют, в Бенфике, в ПСЖ, в АПЛ, мастер он в Жирону перешел, а Азербайджан обыграть не могут», – отметил Артем.

Ранее легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс выбрал лучшего вратаря в современном футболе, выделив бельгийского стража ворот Тибо Куртуа.

Артем Милевский сборная Украины по футболу Виктор Цыганков
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
