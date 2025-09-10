Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
Сборная УКРАИНЫ
10 сентября 2025, 20:06 | Обновлено 10 сентября 2025, 20:10
2561
2

МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»

Артем похвалил Илью Забарного

10 сентября 2025, 20:06 | Обновлено 10 сентября 2025, 20:10
2561
2
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
УАФ. Артем Милевский

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский после этого матча выделил только одного игрока «сине-желтых», к которому у него нет вопросов.

«Я за Илью только рад и желаю ему успехов в ПСЖ. Я очень хорошо к нему отношусь. Он единственное светлое пятно в нашей сборной. Если бы не Забарный, то против Франции было бы не 0:2, а 0:4», – сказал Милевский.

По теме:
При Реброве в сборной Украины дебютировали 16 игроков. Весь список
Матч между Венгрией и Португалией стал самым посещаемым в туре
От Зико до Суареса. Кто забивал 4 гола в одном матче отбора ЧМ?
Артем Милевский сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Футбол | 10 сентября 2025, 03:06 2
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной

Готовятся санкции против Индии

Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Футбол | 10 сентября 2025, 08:44 54
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана

Тренер закрыл комментарии в Инстаграме

Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»
Футбол | 10.09.2025, 18:05
Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»
Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный голкипер сборной Франции объявил о завершении карьеры
Футбол | 10.09.2025, 20:33
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный голкипер сборной Франции объявил о завершении карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный голкипер сборной Франции объявил о завершении карьеры
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 20:59
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DaVinci
Забарний проти азербайджанців грав плеймейкера в центрі поля.
Про що це говорить? Про те, що Ребров взагалі як попало підібрав гравців в старт. Особливо в центр поля. М'яч тупо нікому розігрувати було.
Ответить
+2
SHN
А он его стату по передачам видел?
Ответить
-2
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 60
Футбол
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
09.09.2025, 21:35 71
Футбол
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 2
Бокс
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
09.09.2025, 00:40 3
Футбол
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем