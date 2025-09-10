МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский после этого матча выделил только одного игрока «сине-желтых», к которому у него нет вопросов.

«Я за Илью только рад и желаю ему успехов в ПСЖ. Я очень хорошо к нему отношусь. Он единственное светлое пятно в нашей сборной. Если бы не Забарный, то против Франции было бы не 0:2, а 0:4», – сказал Милевский.