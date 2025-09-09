Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Только положительные эмоции». Экс-игрок сборной – об игре с Азербайджаном
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 23:31 |
«Только положительные эмоции». Экс-игрок сборной – об игре с Азербайджаном

Валерий Кривенцов считает результат матча не закономерным

«Только положительные эмоции». Экс-игрок сборной – об игре с Азербайджаном
Валерий Кривенцов

Бывший игрок сборной Украины Валерий Кривенцов прокомментировал ничью против национальной команды Азербайджана (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:

«Для меня неожиданным было то, что сборная Азербайджана в домашнем поединке выбрала очевидно защитный вариант игры – в 5 защитников. Не знаю, насколько это стало неожиданностью для нашей команды…

Что касается матча в целом, то у меня только положительные впечатления от футбола в исполнении сборной Украины. Наши ребята играли, а не мучились, пытались преодолеть плотную оборону, забили хороший гол. Результат этого противостояния абсолютно не закономерный».

Валерий Кривенцов сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
Дмитрий Вус Источник: Footboom
Ondu
армия защитников Сирожи вылезла.фу
Ответить
+7
Viktor Shuper
ми певно геть різні матчі дивились)
Ответить
+6
GloryUkraine
Схоже, що бухий або під кайфом.
Ответить
+5
Ingvar 1970
в них всіх своя комуна,рука руку миє,гроші капають,пиво попивають  в футбол грають і шо ви всі від них хочети.Їм похер
Ответить
+1
