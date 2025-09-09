«Только положительные эмоции». Экс-игрок сборной – об игре с Азербайджаном

Бывший игрок сборной Украины Валерий Кривенцов прокомментировал ничью против национальной команды Азербайджана (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:

«Для меня неожиданным было то, что сборная Азербайджана в домашнем поединке выбрала очевидно защитный вариант игры – в 5 защитников. Не знаю, насколько это стало неожиданностью для нашей команды…

Что касается матча в целом, то у меня только положительные впечатления от футбола в исполнении сборной Украины. Наши ребята играли, а не мучились, пытались преодолеть плотную оборону, забили хороший гол. Результат этого противостояния абсолютно не закономерный».