  Роналду показывает высокую результативность в последних матчах с Венгрией
09 сентября 2025, 17:27
Роналду показывает высокую результативность в последних матчах с Венгрией

Последний раз Криштиану встречался с сегодняшним соперником Португалии в июне 2021 года

Роналду показывает высокую результативность в последних матчах с Венгрией
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду в последнем поединке против сборной Венгрии оформил дубль.

9 сентября состоится игра 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Португалии. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.

Роналду в последних 4 матчах против венгров отличился 6 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Три поединка завершились победой португальцев (3:0, 1:0, 3:0), один – ничьей (3:3).

На международном уровне Криштиану провел 222 матча, забил 140 голов и отдал 45 ассистов.

