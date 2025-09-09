Роналду показывает высокую результативность в последних матчах с Венгрией
Последний раз Криштиану встречался с сегодняшним соперником Португалии в июне 2021 года
Португальский нападающий Криштиану Роналду в последнем поединке против сборной Венгрии оформил дубль.
9 сентября состоится игра 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Португалии. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.
Роналду в последних 4 матчах против венгров отличился 6 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Три поединка завершились победой португальцев (3:0, 1:0, 3:0), один – ничьей (3:3).
На международном уровне Криштиану провел 222 матча, забил 140 голов и отдал 45 ассистов.
