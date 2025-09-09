Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер поздравил своего футболиста с выходом на чемпионат мира
Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 17:21
338
1

Шахтер поздравил своего футболиста с выходом на чемпионат мира

Алаа Грам добился успеха вместе со сборной Туниса

09 сентября 2025, 17:21
338
1
Шахтер поздравил своего футболиста с выходом на чемпионат мира
ФК Шахтер. Алаа Грам

8 сентября в матче квалификации чемпионата мира-2026 сборная Туниса гостила в Экваториальной Гвинее.

Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эта победа вывела Тунис на чемпионат мира 2026. В составе команды играет защитник донецкого Шахтера Алаа Грам.

Пресс-служба горняков поздравила центрбека с этим достижением:

«Поздравляем Алаа Грама и сборную Туниса 🇹🇳 с выходом на чемпионат мира – 2026! Команда защитника после победы над Экваториальной Гвинеей (1:0) за два тура до конца квалификации гарантировала себе участие в мундиале».

По теме:
Роман ТОЛОЧКО: «У нас было полное преимущество»
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Известно, сколько фанатов будут болеть за Украину в игре с Азербайджаном
сборная Туниса по футболу сборная Экваториальной Гвинеи по футболу ЧМ-2026 по футболу Алаа Грам Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
