Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо назначило коуча, имевшего гражданство россии. Его надоумил легенда
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 06:09 | Обновлено 12 сентября 2025, 06:39
848
2

Динамо назначило коуча, имевшего гражданство россии. Его надоумил легенда

Артем Яшкин рассказал, как когда-то сменил гражданство

12 сентября 2025, 06:09 | Обновлено 12 сентября 2025, 06:39
848
2
Динамо назначило коуча, имевшего гражданство россии. Его надоумил легенда
ФК Динамо Киев. Артем Яшкин

Киевское «Динамо» официально объявило о подписании контракта с Артемом Яшкиным.

Он стал ассистентом главного тренера «бело-синих» Александра Шовковского и будет отвечать за подготовку нападающих.

Ранее у Яшкина было российское гражданство, которое его заставил сменить легендарный тренер Валерий Лобановский.

«В то время не было такого: Украина, Россия... Все было единым. Когда я переезжал жить в Киев, то для меня это как-то и не ощущалось – один народ. Да, сменить гражданство меня заставил Лобановский. Ну, как заставил? Сказал: «Хочешь быть в «Динамо» – будешь в сборной!». Вот мне и сделали украинский паспорт. Но, если честно, в сборной у меня не особо сложилось – даже ни одного гола не забил. Мне стыдно за свои игры за сборную... И мало сыграл, и ничем не отличился – только пребыванием на поле. Хотя, несколько матчей сыграл от начала и до конца», – вспомнил Яшкин.

По теме:
Где смотреть онлайн матч 5-го тура чемпионата Украины Верес – Кудровка
Верес – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги конференций. Где Шахтер и Динамо?
Динамо Киев Александр Шовковский Артем Яшкин чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Валерий Лобановский
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СРНА: «Кевин перейдет в один из топ-клубов в течение следующих двух лет»
Футбол | 11 сентября 2025, 21:56 2
СРНА: «Кевин перейдет в один из топ-клубов в течение следующих двух лет»
СРНА: «Кевин перейдет в один из топ-клубов в течение следующих двух лет»

Хорват верит, что бразильский футболист еще проявит себя на наивысшем уровне

Жирона провела тренировку с Ванатом и Крапивцовым, но без Цыганкова
Футбол | 12 сентября 2025, 04:25 1
Жирона провела тренировку с Ванатом и Крапивцовым, но без Цыганкова
Жирона провела тренировку с Ванатом и Крапивцовым, но без Цыганкова

Вингер сборной Украины не смог присоединиться к общей группе из-за дискомфорта

Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Футбол | 11.09.2025, 09:24
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Футбол | 11.09.2025, 07:07
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Футбол | 11.09.2025, 11:26
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
Там в Динамо як не кацап то русня, як не фанат Соловйова то опзж, то ще якийсь.
Цей взагалі під час повномасштабки умудрився заявити, що прийняв громадянство України не по зову душі і серця і не через бажання за Україну грати, а "потому што Василєвіч так сказал" "потому што Рассія меня не прігласіла". 
Ответить
+1
Умник
))))).
Ото сенсация.
Ми ж до Дмитра Олійника ну зовсім не знали за це))))
Ответить
0
Популярные новости
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
10.09.2025, 05:36 1
Бокс
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
10.09.2025, 03:06 4
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
10.09.2025, 23:59 5
Футбол
В Купянске погиб боец, который в 2021-м был чемпионом мира
В Купянске погиб боец, который в 2021-м был чемпионом мира
10.09.2025, 20:57 3
Война
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
10.09.2025, 00:02
Бокс
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 16
Футбол
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем