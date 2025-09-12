Динамо назначило коуча, имевшего гражданство россии. Его надоумил легенда
Артем Яшкин рассказал, как когда-то сменил гражданство
Киевское «Динамо» официально объявило о подписании контракта с Артемом Яшкиным.
Он стал ассистентом главного тренера «бело-синих» Александра Шовковского и будет отвечать за подготовку нападающих.
Ранее у Яшкина было российское гражданство, которое его заставил сменить легендарный тренер Валерий Лобановский.
«В то время не было такого: Украина, Россия... Все было единым. Когда я переезжал жить в Киев, то для меня это как-то и не ощущалось – один народ. Да, сменить гражданство меня заставил Лобановский. Ну, как заставил? Сказал: «Хочешь быть в «Динамо» – будешь в сборной!». Вот мне и сделали украинский паспорт. Но, если честно, в сборной у меня не особо сложилось – даже ни одного гола не забил. Мне стыдно за свои игры за сборную... И мало сыграл, и ничем не отличился – только пребыванием на поле. Хотя, несколько матчей сыграл от начала и до конца», – вспомнил Яшкин.
Цей взагалі під час повномасштабки умудрився заявити, що прийняв громадянство України не по зову душі і серця і не через бажання за Україну грати, а "потому што Василєвіч так сказал" "потому што Рассія меня не прігласіла".
Ото сенсация.
Ми ж до Дмитра Олійника ну зовсім не знали за це))))