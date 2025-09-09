Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ротань прокомментировал обмен игроками, который предлагал Шахтер
Украина. Премьер лига
Ротань прокомментировал обмен игроками, который предлагал Шахтер

Главный тренер житомирского «Полесья» признался, что не хотел отпускать Александра Назаренко

ФК Полесье Житомир. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал информацию о переговорах с донецким «Шахтером», согласно которым клубы планировали обменяться футболистами:

– В СМИ были слухи о том, что «Полесье» может обменяться с «Шахтером» – Назаренко на Назарину. Действительно ли были такие переговоры? И если да, то почему они не увенчались успехом?

– Мне сейчас очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что, наверное, лучше ответит наш спортивный директор. Если были эти разговоры, то в разговоре был спортивный директор.

– То есть с вашей стороны не было просьбы о таком обмене?

– Конечно, сегодня Назаренко важный для нас игрок, и мы бы не хотели его, скажем так, потерять, продавать. Но есть еще стратегия клуба и трансферная цена конкретного игрока. Поэтому мы должны на это в целом смотреть, делать выводы и уже, посовещавшись с клубом, принимать решения, – сообщил Ротань.

В нынешнем сезоне Назаренко провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт вингера с «волками» истекает в июне 2028 года, а трансферная стоимость футболиста составляет два миллиона евро.

Николай Титюк
MaximusOne
Шо Назаренко, шо Назарина, "два сопаги пара".
