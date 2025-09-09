Ротань прокомментировал обмен игроками, который предлагал Шахтер

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал информацию о переговорах с донецким «Шахтером», согласно которым клубы планировали обменяться футболистами:

– В СМИ были слухи о том, что «Полесье» может обменяться с «Шахтером» – Назаренко на Назарину. Действительно ли были такие переговоры? И если да, то почему они не увенчались успехом?

– Мне сейчас очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что, наверное, лучше ответит наш спортивный директор. Если были эти разговоры, то в разговоре был спортивный директор.

– То есть с вашей стороны не было просьбы о таком обмене?

– Конечно, сегодня Назаренко важный для нас игрок, и мы бы не хотели его, скажем так, потерять, продавать. Но есть еще стратегия клуба и трансферная цена конкретного игрока. Поэтому мы должны на это в целом смотреть, делать выводы и уже, посовещавшись с клубом, принимать решения, – сообщил Ротань.

В нынешнем сезоне Назаренко провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт вингера с «волками» истекает в июне 2028 года, а трансферная стоимость футболиста составляет два миллиона евро.