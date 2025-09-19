ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»

23-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков официально стал игроком лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила ориентировочно 27 миллионов евро (€6,75 млн за годовую аренду и €20,25 млн за выкуп контракта в 2026 году).

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко рассказал, что ждет Судакова после этого трансфера.

«Мне кажется, что ему будет сложно, потому что португальские команды мало пропускают. Судакову там будет трудно забивать, а он и в «Шахтере» забивал немного. Хорошо, что «горняки» его продать умудрились», – отметил Виктор Леоненко.