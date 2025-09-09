«Все зависит от настроя». Капитан Зари назвал цели клуба на сезон

Капитан футбольного клуба «Заря» Филипп Будковский проанализировал старт чемпионата Украины и озвучил цели луганского клуба на текущий сезон Украинской Премьер-лиги.

«Начало для нас получилось неплохим, но в некоторых матчах могли сыграть лучше. Например, в поединке против «Кривбасса» допустили определенные ошибки. Местами могли действовать эффективнее, но в целом стартовали хорошо.

Вы же знаете, наш клуб всегда славился выступлениями в еврокубках. К сожалению, уже несколько лет мы не участвуем в таких турнирах, но все понимают, что мы должны там играть.

Все будет зависеть от команды и от настроя на игру, а результат увидим в конце сезона. Конечно, каждый игрок хочет попасть в еврокубки», – прокомментировал Филипп.