«Все зависит от настроя». Капитан Зари назвал цели клуба на сезон
Филипп Будковский сказал, что команда мечтает о еврокубках
Капитан футбольного клуба «Заря» Филипп Будковский проанализировал старт чемпионата Украины и озвучил цели луганского клуба на текущий сезон Украинской Премьер-лиги.
«Начало для нас получилось неплохим, но в некоторых матчах могли сыграть лучше. Например, в поединке против «Кривбасса» допустили определенные ошибки. Местами могли действовать эффективнее, но в целом стартовали хорошо.
Вы же знаете, наш клуб всегда славился выступлениями в еврокубках. К сожалению, уже несколько лет мы не участвуем в таких турнирах, но все понимают, что мы должны там играть.
Все будет зависеть от команды и от настроя на игру, а результат увидим в конце сезона. Конечно, каждый игрок хочет попасть в еврокубки», – прокомментировал Филипп.
