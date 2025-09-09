Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Все зависит от настроя». Капитан Зари назвал цели клуба на сезон
Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 07:58 | Обновлено 09 сентября 2025, 08:02
«Все зависит от настроя». Капитан Зари назвал цели клуба на сезон

Филипп Будковский сказал, что команда мечтает о еврокубках

«Все зависит от настроя». Капитан Зари назвал цели клуба на сезон
ФК Заря. Филипп Будковский

Капитан футбольного клуба «Заря» Филипп Будковский проанализировал старт чемпионата Украины и озвучил цели луганского клуба на текущий сезон Украинской Премьер-лиги.

«Начало для нас получилось неплохим, но в некоторых матчах могли сыграть лучше. Например, в поединке против «Кривбасса» допустили определенные ошибки. Местами могли действовать эффективнее, но в целом стартовали хорошо.

Вы же знаете, наш клуб всегда славился выступлениями в еврокубках. К сожалению, уже несколько лет мы не участвуем в таких турнирах, но все понимают, что мы должны там играть.

Все будет зависеть от команды и от настроя на игру, а результат увидим в конце сезона. Конечно, каждый игрок хочет попасть в еврокубки», – прокомментировал Филипп.

Филипп Будковский Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: UA-Football
