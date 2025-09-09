ВЕРНИДУБ: «Очень надеюсь, что у Ваната все получится в Жироне»

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб оценил перспективы форварда Владислава Ваната в испанской Жироне:

«Безусловно, ему нужно время. Я очень надеюсь, что у Ваната все получится в Испании. Сейчас Жирона находится не в лучшем состоянии. На Ваната ляжет приличная нагрузка ответственности, потому что от него будут ждать голов. Я рассчитываю на то, что Влад выстрелит. Он уже дважды становился лучшим бомбардиром УПЛ, теперь время проявить себя в Примере.

Будут ли болельщики Жироны сравнивать Ваната с Довбиком? Их нельзя сравнивать, это абсолютно разные футболисты по стилю.

Трансфер Судакова в Бенфику? Какие шансы заиграть? Честно, не знаю. Чемпионат Португалии достаточно неплох, Бенфика – интересная команда. Посмотрим, как оно будет. Конечно, хочется, чтобы Судаков стал ключевым игроком Бенфики, постоянно играл в основном составе и добавил команде какую-то изюминку».