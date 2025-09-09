Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Один из трех. Победитель Лиги Европы может возглавить клуб АПЛ
Англия
09 сентября 2025, 04:58
Анже Постекоглу сватают в Ноттингем Форест

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Английский «Ноттингем Форест» интересуется австралийским тренером Ангелосом Постекоглу, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, кроме него руководство «лесников» сейчас рассматривает еще двух кандидатов.

Сезон АПЛ 2024/25 «Ноттингем Форест» под руководством Нуну Эшпириту Санту завершил на неожиданно высоком для себя 7-м месте в турнирной таблице, набрав 65 очков в 38 матчах чемпионата Англии, что дало им право играть в Лиге Европы в нынешней кампании.

Ранее «Ноттингем Форест» уволил Нуну Эшпириту Санту.

