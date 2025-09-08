ВИДЕО. Ему завтра 40. Модрич отличился ассистом за сборную Хорватии

8 сентября сборная Хорватии проводит матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Черногории.

Встреча проходит на стадионе Максимир в Загребе. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

На 35-й минуте сборная Хорватии вышла вперед, и хотя гол полностью является заслугой Кристиана Якича, голевую передачу ему отдал легендарный полузащитник Лука Модрич, которому 9 сентября 2025 года исполнится 40 лет.

