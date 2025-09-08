ВИДЕО. Ему завтра 40. Модрич отличился ассистом за сборную Хорватии
Сборная Хорватии вышла вперед в игре с Черногорией
8 сентября сборная Хорватии проводит матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Черногории.
Встреча проходит на стадионе Максимир в Загребе. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 35-й минуте сборная Хорватии вышла вперед, и хотя гол полностью является заслугой Кристиана Якича, голевую передачу ему отдал легендарный полузащитник Лука Модрич, которому 9 сентября 2025 года исполнится 40 лет.
ВИДЕО. Ему завтра 40. Модрич отличился ассистом за сборную Хорватии
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эдди хочет организовать поединок Усик – Опетая
Главный тренер сборной Украины дал пресс-конференцию в Баку