Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ему завтра 40. Модрич отличился ассистом за сборную Хорватии
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 22:42 |
204
1

ВИДЕО. Ему завтра 40. Модрич отличился ассистом за сборную Хорватии

Сборная Хорватии вышла вперед в игре с Черногорией

08 сентября 2025, 22:42 |
204
1
ВИДЕО. Ему завтра 40. Модрич отличился ассистом за сборную Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine

8 сентября сборная Хорватии проводит матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Черногории.

Встреча проходит на стадионе Максимир в Загребе. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 35-й минуте сборная Хорватии вышла вперед, и хотя гол полностью является заслугой Кристиана Якича, голевую передачу ему отдал легендарный полузащитник Лука Модрич, которому 9 сентября 2025 года исполнится 40 лет.

ВИДЕО. Ему завтра 40. Модрич отличился ассистом за сборную Хорватии

По теме:
Израиль – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Израиль и Италия обменились голами в начале второго тайма
Журналист из Азербайджана: «Футболисты рады, что этот пенсионер уволен»
Лука Модрич видео голов и обзор сборная Хорватии по футболу сборная Черногории по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
Бокс | 08 сентября 2025, 08:24 2
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»

Эдди хочет организовать поединок Усик – Опетая

РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»
Футбол | 08 сентября 2025, 16:59 42
РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»
РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»

Главный тренер сборной Украины дал пресс-конференцию в Баку

Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Футбол | 08.09.2025, 17:05
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 отпустил игрока молодежной сборной Украины
Футбол | 08.09.2025, 22:05
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 отпустил игрока молодежной сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 отпустил игрока молодежной сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Футбол | 08.09.2025, 14:48
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Шевченко
Ну 40 так 40. Роналду 40, Леброну 40, Крису Полу 40, Хемилтону 40, Алонсо больше 40. Спорт давно стал старше, уже не те времена, когда говорили что 30 лет уже все, конец карьеры. По новым рекомендациям ВОЗ молодость до 45 лет, как бы. 
Ответить
0
Популярные новости
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 244
Футбол
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 13
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 2
Бокс
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
07.09.2025, 07:55 17
Футбол
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
07.09.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем