  ВИДЕО. Автогол Локателли. Израиль озадачил Италию в дебюте матча отбора ЧМ
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 22:12
ВИДЕО. Автогол Локателли. Израиль озадачил Италию в дебюте матча отбора ЧМ

На 16-й минуте матча итальянская команда пропустила гол

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 августа проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Израиля и Италии.

Из-за того, что Израиль втянут в войну, команды встречаются в венгерском городе Дебрецен.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 16-й минуте матча итальянская команда пропустила гол. Автогол записан на Мануэля Локателли.

ГОЛ! 1:0. Мануэль Локателли, 16 мин

