Чемпионат мира08 сентября 2025, 22:12 | Обновлено 08 сентября 2025, 22:38
237
0
ВИДЕО. Автогол Локателли. Израиль озадачил Италию в дебюте матча отбора ЧМ
На 16-й минуте матча итальянская команда пропустила гол
08 сентября 2025, 22:12 | Обновлено 08 сентября 2025, 22:38
237
0
Вечером 8 августа проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Израиля и Италии.
Из-за того, что Израиль втянут в войну, команды встречаются в венгерском городе Дебрецен.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 16-й минуте матча итальянская команда пропустила гол. Автогол записан на Мануэля Локателли.
ГОЛ! 1:0. Мануэль Локателли, 16 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 08 сентября 2025, 16:35 5
Краткий обзор последнего мэйджора нынешнего сезона
Футбол | 08 сентября 2025, 14:48 26
Александр Хацкевич стал вице-президентом житомирского клуба
Бокс | 08.09.2025, 06:55
Футбол | 08.09.2025, 21:56
Футбол | 08.09.2025, 17:05
Комментарии 0
Популярные новости
07.09.2025, 07:27 244
07.09.2025, 22:07
08.09.2025, 06:15 27
06.09.2025, 20:34 3
06.09.2025, 21:54 1
06.09.2025, 20:23 43
07.09.2025, 00:55 17
08.09.2025, 10:33 1