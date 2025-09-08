ВИДЕО. Автогол Локателли. Израиль озадачил Италию в дебюте матча отбора ЧМ

Вечером 8 августа проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Израиля и Италии.

Из-за того, что Израиль втянут в войну, команды встречаются в венгерском городе Дебрецен.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 16-й минуте матча итальянская команда пропустила гол. Автогол записан на Мануэля Локателли.

ГОЛ! 1:0. Мануэль Локателли, 16 мин