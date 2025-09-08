Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
08 сентября 2025, 22:06
В шаге от мечты. В Колумбии погиб игрок, который заинтересовал Нью-Йорк

Эдер Валенсия должен был подписать свой первый профессиональный контракт

В шаге от мечты. В Колумбии погиб игрок, который заинтересовал Нью-Йорк
Academia Alemana Popayán

16-летний игрок академии Alemana Popayán Эдер Валенсия трагически погиб в автомобильной катастрофе.

Как сообщает The Mirror, игрок должен был подписать контракт с клубом Нью-Йорк Ред Буллз.

Эдер Валенсия считался перспективным игроком. За ним активно следили скауты нескольких клубов. Представитель Major League Soccer «Нью-Йорк Ред Буллз» уже был готов предложить игроку контракт.

Колумбийская полиция открыла производство по факту гибели молодого футболиста. Пока не разглашаются обстоятельства трагедии.

Академия Alemana Popayán – это немецкий проект в Колумбии, основанный в 2017 году. В 2025 году воспитанник академии Майкер Паласиос подписал профессиональный контракт с австрийским «РБ Зальцбург».

Александр Сильченко Источник: The Mirror
