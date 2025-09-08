В шаге от мечты. В Колумбии погиб игрок, который заинтересовал Нью-Йорк
Эдер Валенсия должен был подписать свой первый профессиональный контракт
16-летний игрок академии Alemana Popayán Эдер Валенсия трагически погиб в автомобильной катастрофе.
Как сообщает The Mirror, игрок должен был подписать контракт с клубом Нью-Йорк Ред Буллз.
Эдер Валенсия считался перспективным игроком. За ним активно следили скауты нескольких клубов. Представитель Major League Soccer «Нью-Йорк Ред Буллз» уже был готов предложить игроку контракт.
Колумбийская полиция открыла производство по факту гибели молодого футболиста. Пока не разглашаются обстоятельства трагедии.
Академия Alemana Popayán – это немецкий проект в Колумбии, основанный в 2017 году. В 2025 году воспитанник академии Майкер Паласиос подписал профессиональный контракт с австрийским «РБ Зальцбург».
🕊️ Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila (2009), en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Guachené. Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones. pic.twitter.com/bb9yT2z0jJ— Academia Alemana Popayán - AAFP (@_AAFPopayan) September 7, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Самуэль Обинайя арендован чешским клубом «Яблонец»
Главный тренер сборной Украины дал пресс-конференцию в Баку