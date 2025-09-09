Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»

Бывший тренер Йожеф Сабо поделился мыслями о матче Азербайджан – Украина.

«После того как Азербайджан в стартовом матче отбора проиграл Исландии с разгромным счетом 0:5, многие начали считать, что у сборной Украины победа в кармане. Но у меня какое-то нехорошее предчувствие относительно предстоящего матча. Он точно не будет простым.

Азербайджан сменил главного тренера — возможно, игроки просто «плавили» предыдущего наставника. Если это так, то после ухода Фернанду Сантуша атмосфера в команде может измениться в лучшую сторону. Кроме того, Азербайджан играет дома, а поддержка болельщиков всегда способна вдохновить на смелую игру.

Не забывайте, что наша сборная провела очень тяжелый матч с Францией, потратила много сил. Плюс долгий перелет — физическое состояние выходит на первый план.

Мой прогноз? Переживаю за эту игру. Возможен любой результат. Не исключаю ничью, но надеюсь, что ребята не подведут и все же выиграют, хотя бы минимально — 2:1», — сказал Сабо.