Сборная Германии проиграла меньше всего квалификационных матчей к ЧМ
Во внимание принимались только национальные команды со 100+ матчами
Портал Transfermarkt после поражения Германии от Словакии опубликовал интересный рейтинг сборных.
Поражение от словаков стало лишь четвертым для немцев в истории квалификации к чемпионату мира! Ни одна другая национальная команда не может похвастаться такими результатами.
Для сравнения были взяты только те сборные, которые сыграли в квалификационных раундах не менее 100 матчей.
Сборные с наименьшим количеством поражений в квалификации к чемпионату мира (100+ матчей)
- 4 – Германия (106)
- 11 – Англия (126)
- 11 – Италия (121)
- 12 – Испания (127)
- 15 – Нигерия (100)
- 17 – Бразилия (144)
- 18 – Южная Корея (168)
- 18 – Марокко (102)
- 20 – Иран (162)
- 20 – Нидерланды (139)
* В скобках – количество сыгранных матчей.
England may not be great at winning World Cups but they're pretty solid at qualifying for them 😅 Only Germany have lost fewer games, suffering just their 4th ever WC qualifier defeat last week to Slovakia🤯 pic.twitter.com/bFVWU5ntQr— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) September 8, 2025
