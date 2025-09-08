Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Германии проиграла меньше всего квалификационных матчей к ЧМ
Чемпионат мира
Сборная Германии проиграла меньше всего квалификационных матчей к ЧМ

Во внимание принимались только национальные команды со 100+ матчами

Сборная Германии проиграла меньше всего квалификационных матчей к ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Портал Transfermarkt после поражения Германии от Словакии опубликовал интересный рейтинг сборных.

Поражение от словаков стало лишь четвертым для немцев в истории квалификации к чемпионату мира! Ни одна другая национальная команда не может похвастаться такими результатами.

Для сравнения были взяты только те сборные, которые сыграли в квалификационных раундах не менее 100 матчей.

Сборные с наименьшим количеством поражений в квалификации к чемпионату мира (100+ матчей)

  • 4 – Германия (106)
  • 11 – Англия (126)
  • 11 – Италия (121)
  • 12 – Испания (127)
  • 15 – Нигерия (100)
  • 17 – Бразилия (144)
  • 18 – Южная Корея (168)
  • 18 – Марокко (102)
  • 20 – Иран (162)
  • 20 – Нидерланды (139)

* В скобках – количество сыгранных матчей.

Депай вошел в тройку интересного рейтинга результативности
Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Поражение от Испании вошло в число крупнейших в истории Турции
