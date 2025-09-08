Сборная Германии проиграла меньше всего квалификационных матчей к ЧМ

Портал Transfermarkt после поражения Германии от Словакии опубликовал интересный рейтинг сборных.

Поражение от словаков стало лишь четвертым для немцев в истории квалификации к чемпионату мира! Ни одна другая национальная команда не может похвастаться такими результатами.

Для сравнения были взяты только те сборные, которые сыграли в квалификационных раундах не менее 100 матчей.

Сборные с наименьшим количеством поражений в квалификации к чемпионату мира (100+ матчей)

4 – Германия (106)

11 – Англия (126)

11 – Италия (121)

12 – Испания (127)

15 – Нигерия (100)

17 – Бразилия (144)

18 – Южная Корея (168)

18 – Марокко (102)

20 – Иран (162)

20 – Нидерланды (139)

* В скобках – количество сыгранных матчей.