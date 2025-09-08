Ротань отреагировал на скандального новичка Динамо, репостившего пропаганду
Главный тренер «Полесья» утверждает, что клубные скауты проверяют позицию потенциальных новичков
Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал скандальное подписание румынского форварда Владислава Бленуце в киевское «Динамо».
– Учитывая последние события в украинском футболе, обращают ли ваши скауты внимание на позицию футболистов по поводу российско-украинской войны? Возможно, были какие-то игроки, которые не доехали до Житомира из-за их мнений?
– Что касается скаутского отдела, то вы видели, что у нас сейчас формируется полностью новый состав. Скаутинг – это спортивный директор. К нам пришел Александр Хацкевич, будем в этом направлении работать. Что касается вашего вопроса о войне, то 100% мы обращаем на это внимание. Я не хочу задаваться вопросом «Какое это имеет отношение к «Динамо»?». Нужно проверять, нужно работать.
