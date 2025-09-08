Ротань отреагировал на скандального новичка Динамо, репостившего пропаганду

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал скандальное подписание румынского форварда Владислава Бленуце в киевское «Динамо».

– Учитывая последние события в украинском футболе, обращают ли ваши скауты внимание на позицию футболистов по поводу российско-украинской войны? Возможно, были какие-то игроки, которые не доехали до Житомира из-за их мнений?

– Что касается скаутского отдела, то вы видели, что у нас сейчас формируется полностью новый состав. Скаутинг – это спортивный директор. К нам пришел Александр Хацкевич, будем в этом направлении работать. Что касается вашего вопроса о войне, то 100% мы обращаем на это внимание. Я не хочу задаваться вопросом «Какое это имеет отношение к «Динамо»?». Нужно проверять, нужно работать.