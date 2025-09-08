Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Это проблема». Ребров объяснил, почему украинские клубы не сыграют в ЛЧ
Лига чемпионов
08 сентября 2025, 17:35 | Обновлено 08 сентября 2025, 17:36
«Это проблема». Ребров объяснил, почему украинские клубы не сыграют в ЛЧ

Трудно играть в условиях войны

«Это проблема». Ребров объяснил, почему украинские клубы не сыграют в ЛЧ
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал отсутствие украинских клубов в основном этапе Лиги чемпионов 2025/26:

«Ни один украинский клуб не вышел в Лигу чемпионов впервые за 20 лет? Конечно, я был бы счастлив, если бы все украинские гранды играли в Лиге чемпионов, но, к сожалению, большая часть наших клубов должна пройти 4 раунда квалификации, ведь наш клубный коэффициент упал.

Если вы знаете, то в нашей стране продолжается война. И это проблема. Сложно играть в таких условиях. Важно, что наши клубы играют в еврокубках, представляя Украину. Это очень важно. Я надеюсь и верю, что в следующем сезоне наши клубы будут играть в Лиге чемпионов».

Сергей РЕБРОВ: «Я уверен, что теперь у него будет игровая практика»
Новый тренер Азербайджана довызвал экс-игрока Миная на игру с Украиной
Дубль Ярмоленко, ассисты от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Сергей Ребров сборная Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Лига чемпионов
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
