«Это проблема». Ребров объяснил, почему украинские клубы не сыграют в ЛЧ

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал отсутствие украинских клубов в основном этапе Лиги чемпионов 2025/26:

«Ни один украинский клуб не вышел в Лигу чемпионов впервые за 20 лет? Конечно, я был бы счастлив, если бы все украинские гранды играли в Лиге чемпионов, но, к сожалению, большая часть наших клубов должна пройти 4 раунда квалификации, ведь наш клубный коэффициент упал.

Если вы знаете, то в нашей стране продолжается война. И это проблема. Сложно играть в таких условиях. Важно, что наши клубы играют в еврокубках, представляя Украину. Это очень важно. Я надеюсь и верю, что в следующем сезоне наши клубы будут играть в Лиге чемпионов».