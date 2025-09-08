Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Не Судаков. Экс-защитник Шахтера нашел виновного в голе Франции Украине
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 16:22 | Обновлено 08 сентября 2025, 16:27
Не Судаков. Экс-защитник Шахтера нашел виновного в голе Франции Украине

Александр Сопко считает, что причиной пропущенного мяча стала систематическая ошибка Ефима Конопли

Не Судаков. Экс-защитник Шахтера нашел виновного в голе Франции Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал первый пропущенный гол сборной Украины в матче 1-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против национальной команды Франции (0:2):

«Первый гол – это систематическая ошибка. Она касается Ефима Конопли. По комментариям он хорошо отыграл, активно, но у него есть большой недостаток – он не может играть активно и агрессивно в обороне.

Во время первого гола он долго плавал, почти до своей вратарской площадки, ждал партнеров, а те видели, что он вообще не идет в отбор, начали перестройку и, как следствие, не хватило игроков в центре поля. Не доиграл еще Судаков, и пропустили такой легкий гол».

Ефим Конопля Александр Сопко сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Георгий Судаков
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
