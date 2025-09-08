Не Судаков. Экс-защитник Шахтера нашел виновного в голе Франции Украине
Александр Сопко считает, что причиной пропущенного мяча стала систематическая ошибка Ефима Конопли
Бывший игрок донецкого «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал первый пропущенный гол сборной Украины в матче 1-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против национальной команды Франции (0:2):
«Первый гол – это систематическая ошибка. Она касается Ефима Конопли. По комментариям он хорошо отыграл, активно, но у него есть большой недостаток – он не может играть активно и агрессивно в обороне.
Во время первого гола он долго плавал, почти до своей вратарской площадки, ждал партнеров, а те видели, что он вообще не идет в отбор, начали перестройку и, как следствие, не хватило игроков в центре поля. Не доиграл еще Судаков, и пропустили такой легкий гол».
