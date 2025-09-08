ВИДЕО. Как дубль игрока Штутгарта принес Украине U17 ничью с Польшей U18

Юношеская сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) выступает на международном турнире в Хорватии.

6 сентября в 18:00 в матче 2-го тура юношеского турнира Украина U-17 сыграла вничью с Польшей U-18 (2:2)

В матче против поляков украинская команда дважды уступала в счете, и каждый раз сумела отыграться (2:2). Дубль оформил Кирилл Сердюк из Штутгарта.

Сине-желтая команда Александра Сытника имеет 1 очко после двух туров. Запланирован также матч против команды ОАЭ U-18 (9 сентября в 16:00).

Международный турнир

2-й тур, 6 сентября 2025, Хорватия

18:00. Украина U17 – Польша U18 – 2:2

Голы: Кирилл Сердюк, 48, 69 – Филип Скорб, 38, 53

Украина U-17: Столяренко, Смотрицкий (Яблонский, 87), Левицкий (к), Панчишин, Пламинский (Сорочинский, 72), Гордеев (Сердюк, 46), Шукалович (Кощий, 72), Волошко (Удовиченко, 61), Гамзик (Сафонов, 72), Кожушко (Буравцов, 46), Гурам (Ященко, 72).

Запас: Степанов, Пожар, Гололобов, Сафонов, Шупик, Коман, Рудзей.

Предупреждения: Ященко, 90+1

