«Громкая сенсация». Кулиев дал прогноз на игру Украина – Азербайджан
Экс-игрок Миная считает, что игроки сборной Украины более качественные
Эльдар Кулиев, бывший игрок «Мариуполя» и «Миная», который сейчас играет за азербайджанскую «Зиру», в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от матча 2-го тура отбора к чемпионату мира между национальными сборными Азербайджана и Украины.
– Каким тебе видится поединок Азербайджана против Украины?
– В домашних матчах, даже играя от обороны, у Азербайджана всегда есть моменты, каким бы ни был оппонент. Но если футболисты сборной Украины все будут делать правильно, то особых проблем у гостей быть не должно.
– Попробуй спрогнозировать исход предстоящего матча?
– Не знаю, каким будет счет, но по классу сборная Украины превосходит команду Азербайджана. Если хозяева достигнут положительного для себя результата, то это будет выглядеть громкой сенсацией.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Скоро будет объявлено решение по делу украинца
Александра Олейникова и Анастасия Соболева выступят на соревнованиях в Словении