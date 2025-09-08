Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Громкая сенсация». Кулиев дал прогноз на игру Украина – Азербайджан
Чемпионат мира
«Громкая сенсация». Кулиев дал прогноз на игру Украина – Азербайджан

Экс-игрок Миная считает, что игроки сборной Украины более качественные

«Громкая сенсация». Кулиев дал прогноз на игру Украина – Азербайджан
Эльдар Кулиев, бывший игрок «Мариуполя» и «Миная», который сейчас играет за азербайджанскую «Зиру», в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от матча 2-го тура отбора к чемпионату мира между национальными сборными Азербайджана и Украины.

– Каким тебе видится поединок Азербайджана против Украины?

– В домашних матчах, даже играя от обороны, у Азербайджана всегда есть моменты, каким бы ни был оппонент. Но если футболисты сборной Украины все будут делать правильно, то особых проблем у гостей быть не должно.

– Попробуй спрогнозировать исход предстоящего матча?

– Не знаю, каким будет счет, но по классу сборная Украины превосходит команду Азербайджана. Если хозяева достигнут положительного для себя результата, то это будет выглядеть громкой сенсацией.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
