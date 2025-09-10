Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной

Международная федерация футбола готовится дисквалифицировать известную сборную.

По информации источника, повторить путь рашистов может сборная Индии по футболу. Всеиндийской футбольной ассоциации (AIFF) дано время до 30 октября, чтобы принять новый устав ассоциации – этот вопрос не может быть решен еще с 2017 года. Если ассоциация не уложится в сроки, то последует дисквалификация сборной и клубов из международных соревнований.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленный календарь матчей национальных сборных, в котором произойдут изменения с сезона 2026/27.