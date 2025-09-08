ОФИЦИАЛЬНО. Легенда клуба Ла Лиги дисквалифицирован из-за допинга

Защитник испанского «Атлетика» Йерай Альварес дисквалифицирован УЕФА на десять месяцев из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила прес-служба клуба Ла Лиги в социальных сетях.

1 мая 2025 года Альварес прошел соревновательный допинг-тест, проведенный УЕФА после матча Лиги Европы. Анализ пробы игрока, проведенный лабораторией, показал наличие канренона – запрещенного вещества категории S5.

По данным УЕФА, игрок принял добровольное временное отстранение 2 июня 2025 года, которое вступило в силу с этой даты. УЕФА постановил: «На своем заседании компетентный дисциплинарный орган принял решение дисквалифицировать Йерая на десять (10) месяцев с даты временного отстранения (т. е. 2 июня 2025 года) по 2 апреля 2026 года за непреднамеренное нарушение антидопинговых правил».

УЕФА также сообщил, что «в соответствии со статьей 10.14.2 Антидопингового регламента УЕФА игрок может возобновить тренировки с клубом или использовать клубные объекты в течение последних двух месяцев периода его дисквалификации, то есть со 2 февраля 2026 года».

Альварес находится в системе «Атлетика» с 13 лет. За время своей профессиональной карьере помог команде выиграть два трофея – Кубок Испании 2023/24 и Суперкубок Испании 2021.