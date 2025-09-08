Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Как любит Аллегри. Кто чаще всего будет выигрывать по 1:0 в сезоне 2025/26?
Как любит Аллегри. Кто чаще всего будет выигрывать по 1:0 в сезоне 2025/26?

Ты ему слово, а он тебе 1:0 да 1:0

Как любит Аллегри. Кто чаще всего будет выигрывать по 1:0 в сезоне 2025/26?
Getty Images/Global Images Ukraine.

Аллегри – великолепный тренер. С ним команда может выигрывать. Причем не только матчи, но и титулы. Его опыт работы в Турине это доказывает. А еще он точно неравнодушен к событиям на поле (иногда сходит с ума на бровке), не допускает громких скандалов в раздевалке, не был замечен за заявлениями а-ля Конте «купите мне всех, или уйду». Пожалуй, Аллегри – тренер мечты для большинства футбольных боссов мира. Но болельщики его не любят. Потому что те смотрят футбол ради зрелища, а Макс – тот, кто его, мягко говоря, не гарантирует. Когда это матч команды Аллегри, то часто смотреть на поле скучнее, чем на его эмоции у боковой линии. И результаты всегда где-то около 1:0, а иногда – исключительно 1:0. В последний год в «Ювентусе» Макс выиграл только 19 поединков в чемпионате и с трудом привел команду к месту в топ-4, то есть многое не получалось – но в какой-то момент туринцы все равно выдали 3-матчевую серию побед по 1:0 в лиге. Потому что это Аллегри. И это его стиль.

В данном тексте попробую предположить, какая команда будет выигрывать со счетом 1:0 в течение сезона чаще всего в каждом из топ-чемпионатов. Предложу один наиболее вероятный вариант и одну альтернативу. Осторожно: после прочтения данной статьи вам, вероятно, захочется избегать просмотра поединков определенных коллективов.

АПЛ: Челси

Начнем сразу с неочевидного варианта и неожиданности. Чтобы выигрывать больше всего матчей со счетом 1:0, необходимо выиграть немало матчей – факт. В предыдущем сезоне «Эвертон», например, имел наименьшее количество пропущенных среди команд вне топ-4 АПЛ, но за целый год со счетом 1:0 победил только трижды. Столько же минимальных триумфов и у «Манчестер Сити», который точно не играл в осторожный футбол – но просто побеждал настолько часто, что где-то 1:0 все-таки нет-нет, но проскочит. Из-за этого мы в данном тексте не будем всерьез рассматривать команды второй половины турнирных таблиц: у них априори мало шансов. Если выбирать среди группы лидеров АПЛ, то главный кандидат на кучу минимальных триумфов – «Челси». Еще на КЧМ летом «синие» пропустили в меньшинстве матчей, а в плей-офф, начиная с четвертьфинала, откровенно играли от обороны и прагматично. Они выбирают не разрывать соперников.

И все ради того, чтобы не пропускать «лишнее». Портрет Марески-тренера вырисовывается довольно четко на второй год. Летом, говорят, Энцо анонсировали переход Симонса, а он сообщал руководству, что, конечно, было бы хорошо, но центральный защитник на замену травмированному Колуиллу важнее. Он заинтересован в том, чтобы сильнее становилась оборона, а не атака. В первом же сезоне с ним «Челси» одержал в АПЛ 9 сухих побед, из которых аж 6 – с точным счетом 1:0. Теперь побед без пропущенных будет больше, потому что защита стала надежнее – только 1 гол в 3 стартовых турах чемпионата. В атаке по-прежнему главный и вообще единственный гарант качественной игры – Палмер, который с января в АПЛ забивает только с пенальти и играет круто отрезками. Партнеры могут подстраховать, но вряд ли настолько, чтобы «синие» выигрывали крупно. «Челси» уже сыграл в сезоне 0:0 и 2:0 – очень близко к 1:0. Минимальные победы придут. И их будет немало.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Альтернатива: Арсенал

Ну а кто еще? Показательным был матч против «Манчестер Юнайтед» (1:0) в первом туре. «Арсенал» забил до перерыва, а после, когда мог перестроиться на игровую модель для эффективной игры в контратаки, решил просто защищать минимальное преимущество. Проиграл 1:10 по ударам из пределов штрафной площадки, но не заставил вратаря Раю творить чудеса, неплохо сдержал соперника. И довел дело до логичного завершения в день, когда ничего не получалось впереди и оппонент сыграл великолепно. Потому что «Арсенал» умеет действовать прагматично и не стесняется прибегать к таким планам даже в матчах с недавними аутсайдерами лиги. У команды одна из самых надежных оборонительных линий во всей Европе и самая надежная в Англии, но нет Холанда или Салаха. Она заинтересована не пропускать и не может претендовать на 90+ забитых в лиге за сезон. В прошлом розыгрыше выиграла аккурат 1:0 аж 5 раз. Способна на большее.

Лига 1: Ренн

Один из самых сложных чемпионатов для выбора. Есть соблазн назвать «ПСЖ», потому что тот уже дважды победил по 1:0 и точно выиграет больше всего матчей, но 6:3 против «Тулузы» в крайнем поединке заставляют посмотреть на ситуацию несколько более трезво. Парижский коллектив регулярно пропускает, а его нападение – слишком продуктивное. За весь предыдущий розыгрыш «ПСЖ» сумел выиграть 1:0 только трижды. Поэтому смотрим на других кандидатов, и здесь наиболее перспективный претендент – «Ренн». В предыдущем сезоне долго шел среди аутсайдеров чемпионата, но затем сменил тренера. Новый на тот момент тренировал в третьем по статусу дивизионе Франции, а там, ниже Л1, все помешаны на обороне. В последний год с тренером Бэем команда пропускала ровно по голу/тур, а забила суммарно 55 в 34 матчах лиги. Как вы понимаете, в «Ренне» он по 4:3 выигрывать не будет.

После прихода и до конца предыдущего чемпионата выиграл 8 раз, 6 побед – сухие, 3 – с разницей в мяч, пара – ровно 1:0. Новый сезон команда также начала с выигрыша с нужным счетом: в меньшинстве дотерпела до последних минут и поразила в добавленное время ворота «Марселя» (1:0). Позже вела 1:0 против «Анже» – но упустила преимущество (1:1). Главные трансферы лета на вход – защитник и опорник, главная потеря – форвард Калимуэндо. Вроде бы более-менее очевидно, на чем здесь делается акцент. Отсутствие еврокубков должно позволить выигрывать немало, а главные гаранты побед во Франции – «ПСЖ», «Монако» и «Марсель» – ставят на свою атаку, а не оборону. У них на троих 4 триумфа со счетом 1:0 в розыгрыше 24/25, и это при том, что аж 3 – это достояние столичных. Поэтому больше всего прагматичных выигрышей наберет кто-то из команд, которые финишируют в диапазоне 4-9 позиций. Очень верю, что «Ренн».

Getty Images/Global Images Ukraine.

Альтернатива: Страсбур

Футбол команды – интересный. Не скажу, что всегда зрелищный, но стиль узнаваемый. В предыдущем розыгрыше Л1 аж 2 из 3 лучших игроков чемпионата по выходам 1 на 1 с вратарем играли за «Страсбур». А команда в итоге имела только шестую лучшую атаку в лиге. Как так? Из-за манеры игры. «Страсбур» много пасуется в своей трети, чтобы выманить оппонентов в прессинг, а затем вертикально контратакует свободное пространство. Если происходят ошибки в защите, а оппонент позволяет выбегать на ворота – «Страсбур» выигрывает и проигрывает 3:2 и 2:3. В этом сезоне такие счета уже были. Но есть и другие матчи, когда оборона не ошибается в розыгрыше, а соперник не подставляется под быстрые атаки. Поэтому «Страсбур» в сезоне уже дважды выиграл по 1:0 в Л1. Сейчас он на актуальной серии, где каждая из 4 его крайних выездных побед в чемпионате – одержанная именно с таким счетом. Вполне может ее продолжить.

Ла Лига: Атлетик

Я хотел быть креативным, но не получается. В предыдущем сезоне только пара клубов чемпионата пропустила 30 и менее голов: «Атлетико» и «Атлетик». «Барселона» и «Реал» были почти на 10 мячей менее надежны в защите, остальные получали в свои ворота хотя бы в полтора раза больше, чем пара топов. Не вижу смысла изобретать велосипед в этом случае. «Атлетик» стартовал в сезоне 3-матчевой серией побед, и каждая из них – минимальная: 3:2, 1:0. 2:1. Команда не имеет кадрового ресурса для того, чтобы на стабильной основе выигрывать крупно. Уильямсы – крутые, но не будут каждую неделю забивать и ассистировать. Начало сезона – мощное и многообещающее, «Атлетик» выглядит готовым к розыгрышу Ла Лиги, поэтому выигрыши никуда от него не денутся. Сколько было в предыдущем чемпионате? 19? Ок, теперь будет не меньше. И если среди них окажется мало разгромов, то счет 1:0 никуда не убежит.

Но, пожалуй, стоит сконцентрироваться на обороне команды. Она крайне убедительна. Вальверде в «Барселоне» злил и бесил Месси и Ко за то, что не помогал атаковать. Впереди все приходилось делать самим футболистам. Однако с Эрнесто каталонцы дважды становились чемпионами страны. Не в последнюю очередь из-за довольно качественной обороны. Вот что-что, а надежность сзади испанец гарантировать мог. В Бильбао ничего не изменилось. Летом команда почти не обновила состав, поэтому шаг назад по сравнению с предыдущим сезоном делать не должна. В первых турах «Атлетик» в топ-3 по ожидаемым пропущенным, хотя уже встретился с «Бетисом» и «Райо Вальекано». Далее начнет играть с аутсайдерами, там будет претендовать на сухарь каждую неделю. «Барселона» и «Реал» будут побеждать с большой разницей, другие будут выигрывать нечасто – вот и секрет, почему «Атлетик» – мой фаворит в номинации.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Альтернатива: Атлетико

Есть миф, что мадридцы почти всегда выигрывают по 1:0. Раньше действительно так было, теперь – нет. Потому что Симеоне меняется, а вместе с ним – команда. Ок, не так быстро, как бы нам хотелось, однако не замечать обновлений в подходе к формированию состава и подготовке плана на игру невозможно. Теперь «Атлетико» атакует больше, чем в чемпионские сезоны. И хуже защищается. Все так. Но команда все еще обороняется едва ли не лучше всех в чемпионате, а чудесная атака забила только 3 гола за 3 первых тура. Поэтому счет 1:0 будет случаться с коллективом нередко. В предыдущем сезоне «Атлетико», например, выиграл минимально и всухую 6 раз в чемпионате. А еще 7 раз сыграл 1:1 и 2 – 0:0, то есть был крайне близок к нужному нам результату. Сейчас будет то же самое. Летом и без того надежная защита получила новых футболистов, в атаке до сих пор нет химии с новичками: что еще нужно, чтобы предположить, что кардинальных изменений не будет?

Бундеслига: Фрайбург

В Германии выигрывать 1:0 не принято. Во-первых, сам чемпионат – результативный. Если в среднем здесь забивают много голов за матч, то сыграть 1:0 – трудно. Обороны здесь слабее атак, это нужно принять. Во-вторых, при счете 1:0 даже большинство аутсайдеров не пытается удержать победный результат. Потому что страшно пропустить мяч или даже 2 и остаться ни с чем. Поэтому условный «Гамбург» при счете 1:0 попытается забить еще. И закончит либо 2:0, либо 1:1. Стало быть, выбирать в Бундеслиге – проблематично. Приходится указывать на того из фаворитов, кто ставит на оборону. Это «Фрайбург». Немного смешно звучит, пожалуй, после того, как команда пропустила 7 в паре стартовых туров, но в предыдущем сезоне тот же состав и тот же тренер построили одну из самых надежных линий защиты против середняков и аутсайдеров в стране: «грифоны» пропустили 17 раз в 18 матчах с клубами второй половины таблицы.

Для понимания: у «Баварии» столько же, у «Байера» – 16. То есть чемпионский показатель. Поэтому неудивительно, что «Фрайбург» собрал 5 побед со счетом 1:0. Может повторить этот результат или даже его превзойти. Атака имеет 2 гола в 2 турах нового сезона, в предыдущем забивала меньше всех среди клубов топ-11 таблицы. Хорошее сочетание для минимальных побед без высокой результативности. Но основная причина, почему здесь ставлю на «Фрайбург», другая: конкуренты. «Боруссия» играет весело и в атаку. О «Баварии» даже говорить неудобно. «Айнтрахт» на старте много забивает. «Байер» слишком много пропускает. «Штутгарт» также ставит на забитые голы, а не на сухари. В первых двух турах не было команды, которая смогла бы дважды сыграть на ноль. «Фрайбург» – едва ли не единственный из топов в стране, кто не думает только об атаке. Тогда будет логично, если наберет 5-6 побед по 1:0 – и станет лучшим.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Альтернатива: Лейпциг

Интуитивно неочевидный вариант. Но давайте попробуем мыслить логически. Летом команду покинул Симонс – главный в клубе по креативным действиями на поле. Понятно, что заменить Хави полноценно в РБ не смогут. Поэтому моментов будет создаваться меньше. А без Опенды и Шешко еще и реализовывать их будет трудно. На замену бельгийцу и словенцу пришли футболисты из чемпионатов Турции и Португалии. Интересные и перспективные, но точно ли они готовы забивать много сразу? В атаке будут проблемы если не на дистанции, то в отдельно взятых поединках точно. Уверен, случаев, когда РБ ограничится единственным забитым, будет немало. Еще интересный момент: «Вердер» с тренером Вернером в предыдущем сезоне каждую вторую свою победу в чемпионате одерживал без пропущенных голов. То есть это не тренер, который научит «Лейпциг» выигрывать по 3:2 регулярно. Для него игра на ноль важна. Уже есть победа 2:0 в сезоне. Далее и 1:0 подъедет, нет сомнений. И не раз.

Серия А: Наполи

Вы знаете, кто был главным конкурентом неаполитанцев здесь, но все же поставлю на более устойчивую структуру. «Наполи» потерял Лукаку до декабря, а мы все прекрасно помним, как «быстро» Ромелу набирает форму – сможет приносить пользу только после Нового года. До этого сыграют половину дистанции в чемпионате, и чемпион попытается пройти ее с Хойлундом и Луккой. Первый не забивал в «Манчестере» и не является форвардом-ориентиром (а именно такие обычно успешны у Конте), второй не отличился в паре стартовых матчей сезона, хотя соперниками были новичок лиги и прошлогодний аутсайдер. Распадори также ушел. Новички не выглядят теми, кто забьет много голов. Самый звездный – Де Брюйне, который за 2 тура, если бы не везение при выполнении штрафного, имел бы 0+0. Снова вся надежда на Мактоминея? «Наполи» не станет голевой машиной в сезоне 2025/26. Никаких вариантов. Первые победы – 2:0 и 1:0.

А вот выигрывать команда будет. Часто. Она стала чемпионом с составом, который был вне топ-4 Серии А и по качеству, и по именам, и по цене. Летом провела лучшую трансферную кампанию в Италии, усилила все линии, обрела глубину состава. Нет причин думать, что «Наполи» перестанет побеждать. Снова выиграет много матчей и, вероятно, превзойдет показатель предыдущего сезона по количеству очков. В чемпионском сезоне, кстати, побеждал со счетом 1:0 в чемпионате аж 7 раз. Ближайший преследователь среди клубов топ-4 – только 4. Сушить профессионально в итальянском чемпионате умел в прошлом сезоне только «Наполи». Разве за лето что-то изменилось? «Интер» теперь имеет менее прагматичного тренера. «Ювентус» играет как получится. «Аталанта» не может сыграть на ноль даже против аутсайдеров. У многих претендентов на высокие позиции новые тренеры, которые не гарантируют надежности сзади. А вот Конте гарантирует. Если бы не еще одна команда и один алленаторе, выбор был бы даже слишком простым.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Альтернатива: Милан

Я не мог не упомянуть Аллегри в тексте, где Макс попал в название. Я верю, что «Милан» в сезоне будет выигрывать не только 1:0. В первых турах были 1:2 и 2:0 – и довольно интересные поединки. Поэтому я и не называю команду главным фаворитом на рекорд по победам с таким счетом. Но они все-таки будут. Больше или меньше. Потому что летом «Милан» так и не получил форварда, который гарантирует много забитых голов. Есть интересный и вариативный центр поля, там прямо-таки много опций. Поэтому мяч будет хорошо ходить, владение будет, соперник часто станет оставаться без круглого... Но что по моментам? А точно их будет много и найдется тот, кто реализует шансы? Первые туры намекают, что проблем не избежать. Ведь «Милан» на сумму 4 xG против двух фаворитов на вылет наиграл – неплохо, но, легко предположить, против более серьезных клубов моментов будет мяча на полтора за поединок в лучшем случае. Макс гарантирует сухари и надежную защиту, а все остальное – на футболистах атаки.

Нет гарантов впереди? Ну что ж, получай свои законные 1:0. Таковы правила Аллегрибола. Они священны.

