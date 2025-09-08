Азербайджанский форвард: «Команда сломлена. Украина – сильный соперник»

Во вторник, 9 сентября, состоится матч второго тура квалификации на ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Азербайджана и Украины. Команды сыграют в 19:00 по киевскому времени на Республиканском стадионе в Баку.

Накануне этого противостояния азербайджанский форвард Махир Эмрели признался, что его команда находится в плохом положении после разгромного поражения от сборной Исландии в первом туре отбора (0:5).

–Что скажете о стартовом матче отборочного цикла ЧМ-2026 против Исландии?

– Плохо начали игру, так же ее и завершили. На поле не было идеи. Это уже второй случай, когда я так беспомощно чувствую себя в расположении национальной команды. Первый был в прошлом году со Швецией (0:6). Так не должно быть.

– Какая атмосфера была в раздевалке после игры?

– Гробовая тишина. Была злость. Кто-то бутсы швырнул, кто-то в стену бил. Ментально команда сломлена.

– Насколько реально нормально подготовиться к домашней игре с Украиной во вторник?

– Сложная будет игра. Украина – сильный соперник, в составе которого есть мастеровитые футболисты. Они захотят победить после поражения от Франции (0:2). В свою очередь, мы тоже хотели бы реабилитироваться после поражения от Исландии.

Надеюсь, эта встреча получится лучше. Как минимум, мы должны спланировано атаковать и обороняться, а не так, как было с Исландией. Да, тактика и все остальное важны, но и мы должны брать больше ответственности на себя.

У нас, к сожалению, нет таких классных игроков, чтобы брали на себя игру, могли обвести двоих соперников и создавать угрозу. Поэтому нужна правильная игровая система, где мы будем более эффективны, – считает Эмрели.