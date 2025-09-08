Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
08 сентября 2025, 10:45
Фенербахче ведет переговоры с топ-клубом АПЛ по полузащитнику

Ив Биссума привлекает внимание турецкого клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Ив Биссума

Малийский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Ив Биссума привлекает внимание «Фенербахче». Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, турецкий клуб уже начал переговоры по трансферу 29-летнего футболиста. Клубы обсуждают формат сделки: аренда с обязательством либо полноценный переход.

В прошедшем сезон Ив Биссума провел 44 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Дэниэл Леви покинул пост президента «Тоттенхэма».

