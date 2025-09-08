Фенербахче ведет переговоры с топ-клубом АПЛ по полузащитнику
Ив Биссума привлекает внимание турецкого клуба
Малийский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Ив Биссума привлекает внимание «Фенербахче». Об этом сообщает TBR Football.
По информации источника, турецкий клуб уже начал переговоры по трансферу 29-летнего футболиста. Клубы обсуждают формат сделки: аренда с обязательством либо полноценный переход.
В прошедшем сезон Ив Биссума провел 44 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Дэниэл Леви покинул пост президента «Тоттенхэма».
