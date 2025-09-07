Азербайджан – Украина. Как играли ранее между собой?

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины сыграет в Баку против сборной Азербайджана матч второго тура группы D отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

В своей истории Украина встречалась с Азербайджаном дважды. Это было в 2006 году. Оба матча были товарищескими. Один состоялся в Баку, другой – в Киеве.

Статистика встреч пока в пользу сборной Украины: 1 победа и 1 ничья. Азербайджан еще не забил ни одного гола в ворота украинской сборной.

Матчи между Украиной и Азербайджаном:

2006: ТМ, Баку, Азербайджан – Украина – 0:0

2006: ТМ, Киев, Украина – Азербайджан – 6:0 (А.Воронин, С.Назаренко, Р.Ротань, О.Гусев, А.Воробей, О.Белик)