Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
07 сентября 2025, 21:35 | Обновлено 07 сентября 2025, 21:36
1

Азербайджан – Украина. Как играли ранее между собой?

История взаимоотношений между сборными насчитывает всего 2 матча

Азербайджан – Украина. Как играли ранее между собой?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины сыграет в Баку против сборной Азербайджана матч второго тура группы D отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

В своей истории Украина встречалась с Азербайджаном дважды. Это было в 2006 году. Оба матча были товарищескими. Один состоялся в Баку, другой – в Киеве.

Статистика встреч пока в пользу сборной Украины: 1 победа и 1 ничья. Азербайджан еще не забил ни одного гола в ворота украинской сборной.

Матчи между Украиной и Азербайджаном:

2006: ТМ, Баку, Азербайджан – Украина – 0:0
2006: ТМ, Киев, Украина – Азербайджан – 6:0 (А.Воронин, С.Назаренко, Р.Ротань, О.Гусев, А.Воробей, О.Белик)

Азербайджан - Украина сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
